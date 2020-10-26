За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5426 случаев заражения COVID-19. В целом с начала пандемии заболели 348 924 украинца. Бывший игрок "Барселоны" Роналдиньо сообщил о своем положительном результате теста на коронавирусную инфекцию. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 26 октября

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Статистика распространения COVID-19

Со вчерашнего дня в результате осложнений коронавируса 73 больных, к сожалению, умерли, зато 1 029 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заболели почти 349 тысяч. 142 537 человек выздоровели. К сожалению, 6 464 пациента умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Активных больных COVID-19 по состоянию на 26 октября в Украине – 199 923, они продолжают лечиться.

Распространение коронавируса в областях Украины

Винницкая область – 9 401;

Волынская область – 12 403;

Днепропетровская область – 13 144;

Донецкая область – 8 701;

Житомирская область – 12 533;

Закарпатская область – 13 144;

Запорожская область – 8 132;

Ивано– Франковская область – 18 590;

Кировоградская область – 2 114;

г. Киев – 34 362;

Киевская область – 14 845;

Львовская область – 27 608;

Луганская область – 3 233;

Николаевская область – 7 069;

Одесская область – 22 179;

Полтавская область – 8 056;

Ровненская область – 17 730;

Сумская область – 10 605;

Тернопольская область – 19 261;

Харьковская область – 33 250;

Херсонская область – 3 236;

Хмельницкая область – 13 482;

Черновицкая область – 19 728;

Черкасская область – 8 147;

Черниговская область – 7 971.

Сколько пациентов умерли вследствие COVID-19

Львовская область – 783 (+6)

Киев – 699 (+15)

Харьковская область – 495 (+2)

Черновицкая область – 437 (+2)

Ивано– Франковская область – 416 (+2)

Закарпатская область – 353 (+3)

Киевская область – 335

Одесская область – 333 (+5)

Днепропетровская область – 315

Волынская область – 247 (+4)

Тернопольская область – 241 (+1)

Ровненская область – 222 (+4)

Житомирская область – 210 (+7)

Хмельницкая область – 203 (+3)

Винницкая область – 166 (+3)

Полтавская область – 153 (+2)

Сумская область – 153 (+2)

Николаевская область – 133 (+3)

Запорожская область – 97

Черниговская область – 87

Донецкая область – 87

Черкасская область – 86 (+2)

Кировоградская область – 82 (+2)

Херсонская область – 70 (+3)

Луганская область – 61 (+2)

Степанов раскритиковал украинцев за недоверие к отечественной вакцине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что граждане Украины не верят в эффективность вакцины против коронавируса отечественного производства только потому, что якобы имеют предубеждения и комплекс национальной неполноценности.

Он добавил, что за многими передовыми изобретениями стоят именно украинцы, поэтому посоветовал обращать внимание на вещи, которыми пользуются украинцы в повседневной жизни, ведь очень часто это все сделано украинскими учеными.

Избавляйтесь этого комплекса национальной неполноценности, что мы ни на что не способны, что ничего не можем сделать... Из-за такой ​​политики, что "мы ни на что не способны" и благодаря политике полного игнорирования нашей науки, талантливые ученые выехали за границу,

– подчеркнул глава Минздрава.

COVID-19 среди украинских медиков

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 182 медработников. В целом, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 21 531 медика. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 26 октября в ВСУ коронавирусом болеют 1 395 военных. За минувшие сутки количество больных выросло на 25. Всего с начала пандемии выздоровели 3 639 военнослужащих, умерли – 14 инфицированных.

В Минздраве прогнозируют рост количества больных, который не будет связан с выборами

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что в Украине, вероятно, возрастет заболеваемость коронавирусом, но это не связано с выборами. Эти последствия обусловлены общей тенденцией к увеличению случаев инфицирования.

"Выборы – это, конечно рискованная операция, ведь большое количество людей, контактировали между собой, но нормы и рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами", – заявил Кузин.



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Новости о коронавирусе в мире 26 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились 43 107 459 человек, из них 28 980 741 выздоровел, но, к сожалению, 1 154 525 заболевших умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 636 995; Индия – 7 909 959; Бразилия – 5 394 128; Россия – 1 520 800; Франция – 1 182 153.

Роналдиньо заболел COVID-19

Легендарный бразилец Роналдиньо, который недавно вышел на свободу после ареста за поддельные документы, заболел коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал сам бывший игрок "Барселоны" на своей странице в инстаграме.

Роналдиньо уже отправился на самоизоляцию, поэтому все запланированные события с участием легенды футбола пришлось перенести.

"Я сдал тест, который показал положительный результат на COVID-19. Со мной все хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Всех обнимаю", – сказал Роналдиньо.



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