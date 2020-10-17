17 жовтня в Україні зафіксували два негативних рекорди – за кількістю хворих та смертей. МОЗ України може залучити до боротьби з COVID-19 студентів-медиків. У будинку папи Римського виявили коронавірус. Люди, що вживають психоактивні речовини, вразливіші до COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 17 жовтня

17 жовтня в Україні зафіксували одразу два негативних рекорди – найбільшу кількість хворих та смертей від початку пандемії. За одну добу хворобу виявили у 6 410 людей. За цей самий період з життя пішли 109 пацієнтів. Натомість 2 194 людини одужали.

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Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві та в Одеській області – 598 і 506 відповідно.

Впродовж минулої доби в країні провели 63 734 тестування на наявність коронавірусу. З них 36 201 методом ПЛР, а решта 27 533 – методом ІФА.

Станом на 17 жовтня 2020 року в Україні зареєстровано 293 641 хворих на коронавірус, 166 205 з яких досі продовжують своє лікування. 124 113 людей одужали. Втім, 5 517 пацієнтів померли від ускладнень.

Актуальна статистика коронавірусу в областях України

Вінницька область – 8233 (+163);

Волинська область – 10682 (+167);

Дніпропетровська область – 10721 (+464);

Донецька область – 6776 (+118);

Житомирська область – 9539 (+253);

Закарпатська область – 11626 (+165);

Запорізька область – 6259 (+97);

Івано-Франківська область – 16377 (+214);

Кіровоградська область – 1512 (+44);

Київ – 30010 (+598);

Київська область – 12439 (+232);

Львівська область – 24539 (+368);

Луганська область – 2334 (+105);

Миколаївська область – 5567 (+231);

Одеська область – 18519 (+506);

Полтавська область – 5738 (+269);

Рівненська область – 15646 (+248);

Сумська область – 8524 (+272);

Тернопільська область – 17160 (+244);

Харківська область – 27929 (+472);

Херсонська область – 2380 (+116);

Хмельницька область – 10480 (+382);

Чернівецька область – 17450 (+247);

Черкаська область – 6619 (+232);

Чернігівська область – 6582 (+203).

Скільки пацієнтів померли внаслідок COVID-19

Львівська область – 681 (+9);

Київ – 569 (+12);

Харківська область – 439 (+5);

Чернівецька область – 405 (+5);

Івано-Франківська область – 379 (+4);

Закарпатська область – 329 (+1);

Одеська область – 286 (+7);

Київська область – 271 (+10);

Дніпропетровська область – 239 (+18);

Волинська область – 220 (+2);

Тернопільська область – 219 (+4);

Рівненська область – 196;

Хмельницька область – 175;

Житомирська область – 168 (+5);

Вінницька область – 142 (+2);

Сумська область – 122 (+8);

Миколаївська область – 110;

Запорізька область – 95;

Полтавська область – 97 (+5);

Чернігівська область – 87

Черкаська область – 69 (+1);

Кіровоградська область – 68 (+1);

Донецька область – 66;

Херсонська область – 439 (+6);

Луганська область – 36 (+4).

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні : за минулу добу коронавірус діагностували 359 медикам. Відомо, що від початку пандемії коронавірус підтвердили у 19 204 медичних працівників. Щонайменше 132 з них померли, а понад 8 тисяч – одужали.

за минулу добу коронавірус діагностували 359 медикам. Відомо, що від початку пандемії коронавірус підтвердили у 19 204 медичних працівників. Щонайменше 132 з них померли, а понад 8 тисяч – одужали. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України : впродовж попереднього дня коронавірус виявили у 141 військового та працівника ЗСУ. Станом на сьогодні у лавах Збройних сил України зареєстровано 1 024 активних хворих. Від початку пандемії хворобу подолали 3 187 військових. Ще 11 інфікованих пішли з життя. Загалом на ізоляції (у тому числі й на самоізоляції) перебувають 473 людини.

Чи повернеться в Україну жорсткий карантин: пояснення Ляшка

Кількість хворих на COVID-19 стрімко зростає кожного дня. Однак, за словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, МОЗ справляється із загостренням ситуації. Як заявив Ляшко, повернення до жорстких карантинних обмежень – "виключно резервний момент".



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

МОЗ України може залучити до боротьби з COVID-19 студентів-медиків

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що у випадку критичної нестачі медичного персоналу до догляду за пацієнтами можуть залучити студентів-медиків та інтернів. Але він зауважив, що вони зможуть працювати лише під керівництвом лікаря.

Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 в Україні становить 62,3%

До 50% заповненості лікарень ще не дійшли лише 5 областей: Херсонська, Тернопільська, Кіровоградська, Івано-Франківська і Житомирська область. Натомість найгірша ситуація на Донеччині та Луганщині. У Донецькій області зайнято 91% ліжкомісць, у Луганській – 85%, в Одеській – 78,6%, у Хмельницькій – 72,6%, у Чернігівській області – 69%.

Степанов розповів, як голосувати на самоізоляції

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що у випадку бажання проголосувати на виборах під час самоізоляції, до виборчої дільниці необхідно подати довідку про стан здоров'я не пізніше 23 жовтня о 20:00. Це має бути виписка лікаря з медичної картки або витяг з реєстру медичних записів. Відповідний документ необхідно надіслати або передати до своєї дільничної виборчої комісії. Згодом виборча дільниця прийматиме рішення щодо внесення людини до списку виборців для голосування за місцем перебування.

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Новини про коронавірус у світі 17 жовтня

Згідно з даними РНБО, від з моменту поширення коронавірусної інфекції хворобу виявили у 39 385 779 людей. 27 117 274 з них вже одужали. Але 1 105 309 пацієнтів померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 050 420; Індія – 7 432 680; Бразилія – 5 200 300; Росія – 1 376 020; Аргентина – 965 609.

У Чехії та Польщі зареєстрували рекордний добовий приріст хворих

За минулу добу у сусідній Польщі зафіксували 9 622 нових хворих на коронавірус. Натомість у Чехії добовий приріст хворих сягнув 11 105. Обидві країни побили власні рекорди за кількістю нових випадків інфікування.

Аналогічна ситуація у Литві та Латвії

У Литві та Латвії захворюваність значно нижча, втім варто зазначити те, що обидві країни також виявили найбільшу кількість хворих від початку пандемії. За добу у Литві зареєстрували 288 хворих, а у Латвії – 188.

У будинку папи Римського виявили коронавірус

У резиденції папи Римського (Будинку Святої Марти) виявили одного безсимптомного хворого на COVID-19. Інфіковану людину ізолювали разом з контактними особами.

YouTube буде видаляти фейкові новини про вакцину проти COVID-19

YouTube ввів нову політику кампанії і тепер може видаляти необґрунтовану інформацію про вакцину проти COVID-19, яка суперечить експертному консенсусу місцевих органів охорони здоров’я або ВООЗ. Від початку року компанія видалила понад 200 000 відеороликів, які дезінформують про COVID-19. Йдеться про відео, у яких людям розповідають про те, що вакцина начебто стає причиною безпліддя або вбиває людей. Також нарешті на YouTube заборонено поширювати теорії змови, у яких йдеться про те, що разом зі щепленням людей будуть "чипувати".

Дослідження коронавірусу

Люди, що вживають психоактивні речовини, вразливіші до COVID-19

Співробітники американського Національного інституту з питань зловживання наркотиками проаналізували 73 мільйони електронних медичних карток американців. Залежність від психоактивних речовин частіше корелювала зі смертю та ускладненнями від коронавірусу. З бази даних коронавірусну інфекцію виявили у 41% наркозалежних, 9,6% з яких померли. Натомість серед пацієнтів, які не вживали наркотичні засоби, смертність становила 6,6%.

Керівниця інституту Нора Волкова підозрює, що така статистика пов'язана з тим, що як і коронавірусна інфекція, так і психоактивні речовини вражають легені й серцево-судинну систему. Тож жінка закликає лікарів включити наркозалежних в групу ризику коронавірусу.