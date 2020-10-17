На жаль, лікар з відповідною освітою та роками практики не завжди є професіоналом. Медична наука не стоїть на місці й для того, аби бути хорошим лікарем людині потрібно постійно розвиватися.

Bit.ua навели декілька прикладів, які допоможуть визначити некомпетентного лікаря.

Варто знати Як зрозуміти, що вам призначили гомеопатію

Як зрозуміти, що ваш сімейний лікар некомпетентний

Ви не можете зрозуміти, від чого вас лікують

Лікар постійно говорить термінами, яких ви не розумієте, але не пояснює їхнє значення. Він не може назвати точний діагноз, але вам вже виписують ліки.

Лікар повинен уточнювати діагноз. "Підвищені лейкоцити в крові", "тахікардія" чи "ентерококи" – це не діагнози, а ознаки, які можуть на нього вказувати. Ви повинні знати, від чого вас збираються лікувати і маєте на це повне право.

А якщо ж ви боїтеся ставити лікареві запитання, то це означає, що у вас з ним не надто партнерські стосунки. Тож необхідно з’ясувати, що саме заважає вам комунікувати: природна сором’язливість, звичка довіряти спеціалістам або поведінка лікаря.

Вам виписують гомеопатію

Ефективність гомеопатичних препаратів не доведено – дослідження доводять, що вони навіть не є ефективнішими від плацебо. При цьому гомеопатію продовжують використовувати, і не лише ті, хто сам собі ставить діагноз і призначає лікування. Виписати безневинні «рослинні препарати» можуть і лікарі, спираючись на те, що іншим пацієнтам ці препарати допомагали.

Знову ж таки, радимо перепитувати в лікаря, до якої групи належить препарат. Якщо вам виписують гомеопатію, це привід як мінімум перепитати щодо її ефективності. Лікар має послуговуватися засадами доказової медицини, а не посилатися на покращення самопочуття інших пацієнтів після прийому засобу.

До речі, деякі препарати, які не відносяться до гомеопатичних, не мають лікарських чи профілактичних властивостей. Наприклад, ремантадин, який досі часто використовують в цілях профілактики ГРВІ, ще з 2011 року не рекомендований Центром з контролю та профілактики захворювань США – через високу стійкість вірусів грипу до цього лікарського засобу.

Вам ставлять комерційні чи неіснуючі діагнози

Хороший лікар не повинен ставити діагнози, яких немає у Міжнародній класифікації хвороб. До прикладу, вегетосудинна дистонія, яку у нас досі "лікують" багато лікарів.

Також ви могли чути один з найрозповсюдженіших комерційних діагнозів у гінекології – ерозія шийки матки. Так називають ектопію, різновид норми, коли при огляді можна побачити стик каналу шийки матки та її зовнішньої частини.

Мало запитують і призначають безліч аналізів

Саме завдяки уточнювальним питанням з приводу самопочуття лікар визначає, які аналізи потрібно здавати. До прикладу, різке підвищення почуття спраги, часте сечовиділення разом з втратою ваги і слабкістю – привід перевірити рівень цукру в крові.

А якщо ж ви ні на що не скаржитесь і у вас про це не запитують, а вже призначають безліч дорогих аналізів, то це привід замислитися над консультацією в іншого лікаря. Особливо якщо ви запитуєте, чому потрібно здавати саме ці аналізи, а чіткої відповіді вам надати не можуть.

З вами спілкуються зверхньо чи грубо

Запам'ятайте одне – яким би професіоналом не був лікар, він не має права засоромлювати вас, хамити чи ігнорувати питання. Такого ставлення до себе терпіти не варто. Шукайте лікаря, який поєднує професіоналізм з етичністю.

Якщо ви колись мали досвід співпраці з непрофесійними або неетичними лікарями, через це не варто переставати довіряти медикам.

Мисліть критично, не бійтеся ставити питання і звертатися до інших фахівців з приводу уточнення діагнозу і лікування.