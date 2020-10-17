К сожалению, врач с соответствующим образованием и годами практики не всегда является профессионалом. Медицинская наука не стоит на месте, и для того, чтобы быть хорошим врачом, человеку нужно постоянно развиваться.

Bit.ua привели несколько примеров, которые помогут определить некомпетентного врача.

Стоит знать Как понять, что вам назначили гомеопатию

Как понять, что ваш семейный врач некомпетентен

Вы не можете понять, от чего вас лечат

Врач постоянно говорит терминами, которые вы не понимаете, но не объясняет их значение. Он не может назвать точный диагноз, но вам уже выписывают лекарства.

Врач должен уточнять диагноз. "Повышенные лейкоциты в крови", "тахикардия" или "энтерококки" – это не диагнозы, а признаки, которые могут на него указывать. Вы должны знать, от чего вас собираются лечить, и имеете на это полное право.

А если же вы боитесь задавать врачу вопросы, то это означает, что у вас с ним не слишком партнерские отношения. Поэтому необходимо выяснить, что именно мешает вам общаться: природная застенчивость, привычка доверять специалистам или поведение врача.

Вам выписывают гомеопатию

Эффективность гомеопатических препаратов не доказана – исследования доказывают, что они даже не эффективнее, чем плацебо. При этом гомеопатию продолжают использовать, и не только те, кто сам себе ставит диагноз и назначает лечение. Выписать безобидные "растительные препараты" могут и врачи, опираясь на то, что другим пациентам эти препараты помогали.

Опять же, советуем переспрашивать у врача, к какой группе относится препарат. Если вам выписывают гомеопатию, это повод как минимум переспросить насчет его эффективности. Врач должен пользоваться принципами доказательной медицины, а не ссылаться на улучшение самочувствия других пациентов после приема средства.

Кстати, некоторые препараты, которые не относятся к гомеопатическим, не имеют лечебных или профилактических свойств. Например, ремантадин, который до сих пор часто используют в целях профилактики ОРВИ, еще с 2011 года не рекомендован Центром по контролю и профилактике заболеваний США – из-за высокой устойчивости вирусов гриппа к этому лекарственному средству.

Вам ставят коммерческие или несуществующие диагнозы

Хороший врач не должен ставить диагнозы, которых нет в Международной классификации болезней. К примеру, вегетососудистая дистония, которую у нас до сих пор "лечат" многие врачи.

Также вы могли слышать один из самых распространенных коммерческих диагнозов в гинекологии – эрозия шейки матки. Так называют эктопию, разновидность нормы, когда при осмотре можно увидеть стык канала шейки матки и ее внешней части.

Мало спрашивают и назначают множество анализов

Именно благодаря уточняющим вопросам по поводу самочувствия врач определяет, какие анализы нужно сдавать. К примеру, резкое повышение чувства жажды, частое мочевыделение вместе с потерей веса и слабостью – повод проверить уровень сахара в крови.

А если же вы ни на что не жалуетесь и у вас об этом не спрашивают, а уже назначают множество дорогих анализов, то это повод задуматься над консультацией у другого врача. Особенно если вы спрашиваете, почему нужно сдавать именно эти анализы, а четкого ответа вам дать не могут.

С вами общаются свысока или грубо

Запомните одно – каким бы профессионалом ни был врач, он не имеет права стыдить вас, хамить или игнорировать вопросы. Такое отношение к себе терпеть не стоит. Ищите врача, который сочетает профессионализм с этичностью.

Если вы когда-то имели опыт сотрудничества с непрофессиональными или неэтичными врачами, из-за этого не стоит переставать доверять медикам.

Мыслите критично, не бойтесь задавать вопросы и обращаться к другим специалистам по поводу уточнения диагноза и лечения.