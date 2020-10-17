Новости о коронавирусе 17 октября: COVID-19 в резиденции папы Римского, новая группа риска
17 октября в Украине зафиксировали два негативных рекорда – по количеству больных и смертей. Минздрав Украины может привлечь к борьбе с COVID-19 студентов-медиков. В доме папы Римского обнаружили коронавирус. Люди, употребляющие психоактивные вещества, более уязвимы к COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 17 октября
17 октября в Украине зафиксировали сразу два негативных рекорда – наибольшее количество больных и смертей с начала пандемии. За одни сутки болезнь обнаружили у 6 410 человек. За этот самый период из жизни ушли 109 пациентов. Зато 2 194 человека выздоровели.
Днем ранее Новости о коронавирусе 16 октября: испытание вакцины в Украине, ВОЗ назвала эффективное лекарство
Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве и в Одесской области – 598 и 506 соответственно.
За прошедшие сутки в стране провели 63 734 тестирования на наличие коронавируса. Из них 36 201 методом ПЦР, а остальные 27 533 – методом ИФА.
Актуальная статистика коронавируса в областях Украины
- Винницкая область – 8 233 (+163);
- Волынская область – 10 682 (+167);
- Днепропетровская область – 10 721 (+464);
- Донецкая область – 6 776 (+118);
- Житомирская область – 9 539 (+253);
- Закарпатская область – 11 626 (+165);
- Запорожская область – 6 259 (+97);
- Ивано-Франковская область – 16 377 (+214);
- Кировоградская область – 1 512 (+44);
- Киев – 30 010 (+598);
- Киевская область – 12 439 (+232);
- Львовская область – 24 539 (+368);
- Луганская область – 2 334 (+105);
- Николаевская область – 5 567 (+231);
- Одесская область – 18 519 (+506);
- Полтавская область – 5 738 (+269);
- Ровненская область – 15 646 (+248);
- Сумская область – 8 524 (+272);
- Тернопольская область – 17 160 (+244);
- Харьковская область – 27 929 (+472);
- Херсонская область – 2 380 (+116);
- Хмельницкая область – 10 480 (+382);
- Черновицкая область – 17 450 (+247);
- Черкасская область – 6 619 (+232);
- Черниговская область – 6 582 (+203).
Сколько пациентов умерли в результате COVID-19
- Львовская область – 681 (+9);
- Киев – 569 (+12);
- Харьковская область – 439 (+5);
- Черновицкая область – 405 (+5);
- Ивано-Франковская область – 379 (+4);
- Закарпатская область – 329 (+1);
- Одесская область – 286 (+7);
- Киевская область – 271 (+10);
- Днепропетровская область – 239 (+18);
- Волынская область – 220 (+2);
- Тернопольская область – 219 (+4);
- Ровненская область – 196;
- Хмельницкая область – 175;
- Житомирская область – 168 (+5);
- Винницкая область – 142 (+2);
- Сумская область – 122 (+8);
- Николаевская область – 110;
- Запорожская область – 95;
- Полтавская область – 97 (+5);
- Черниговская область – 87;
- Черкасская область – 69 (+1);
- Кировоградская область – 68 (+1);
- Донецкая область – 66;
- Херсонская область – 439 (+6);
- Луганская область – 36 (+4).
- Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: за минувшие сутки коронавирус диагностировали 359 медиков. Известно, что с начала пандемии коронавирус подтвердили у 19 204 медицинских работников. По меньшей мере 132 из них умерли, а более 8 тысяч – выздоровели.
- Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: в течение предыдущего дня коронавирус обнаружили у 141 военного и работника ВСУ. По состоянию на сегодня в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрированы 1 024 активных больных. С начала пандемии болезнь преодолели 3 187 военных. Еще 11 инфицированных ушли из жизни. Всего на изоляции (в том числе и на самоизоляции) находятся 473 человека.
Вернется ли в Украину жесткий карантин: объяснение Ляшко
Количество больных COVID-19 стремительно растет каждый день. Однако, по словам главного санврача страны Виктора Ляшко, Минздрав справляется с обострением ситуации. Как заявил Ляшко, возвращение к жестким карантинным ограничениям – "исключительно резервный момент".
Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала
Минздрав Украины может привлечь к борьбе с COVID-19 студентов-медиков
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в случае критической нехватки медицинского персонала к уходу за пациентами могут привлечь студентов-медиков и интернов. Но он заметил, что они смогут работать только под руководством врача.
Загруженность коек для пациентов с COVID-19 в Украине составляет 62,3%
До 50% заполненности больниц еще не дошли только 5 областей: Херсонская, Тернопольская, Кировоградская, Ивано-Франковская и Житомирская область. Зато наихудшая ситуация на Донетчине и Луганщине. В Донецкой области занят 91% койко-мест, в Луганской – 85%, в Одесской – 78,6%, в Хмельницкой – 72,6%, в Черниговской области – 69%.
Степанов рассказал, как голосовать на самоизоляции
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в случае желания проголосовать на выборах во время самоизоляции, в избирательный участок необходимо подать справку о состоянии здоровья не позднее 23 октября до 20:00. Это должна быть выписка врача из медицинской карты или выписка из реестра медицинских записей. Соответствующий документ необходимо направить или передать в свою участковую избирательную комиссию. Впоследствии избирательный участок будет принимать решение о внесении человека в список избирателей для голосования по месту пребывания.
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Новости о коронавирусе в мире 17 октября
Согласно данным СНБО, с момента распространения коронавирусной инфекции болезнь обнаружили у 39 385 779 человек. 27 117 274 из них уже выздоровели. Но 1 105 309 пациентов умерли.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 8 050 420;
- Индия – 7 432 680;
- Бразилия – 5 200 300;
- Россия – 1 376 020;
- Аргентина – 965 609.
В Чехии и Польше зарегистрировали рекордный суточный прирост больных
За минувшие сутки в соседней Польше зафиксировали 9 622 новых больных коронавирусом. Зато в Чехии суточный прирост больных составил 11 105. Обе страны побили собственные рекорды по количеству новых случаев инфицирования.
Аналогичная ситуация в Литве и Латвии
В Литве и Латвии заболеваемость значительно ниже, впрочем стоит отметить то, что обе страны также выявили наибольшее количество больных с начала пандемии. За сутки в Литве зарегистрировали 288 больных, а в Латвии – 188.
В доме папы Римского обнаружили коронавирус
В резиденции папы Римского (Дома Святой Марфы) обнаружили одного бессимптомного больного COVID-19. Инфицированного человека изолировали вместе с контактными лицами.
YouTube будет удалять фейковые новости о вакцине против COVID-19
YouTube ввел новую политику кампании и теперь может удалять необоснованную информацию о вакцине против COVID-19, которая противоречит экспертному консенсусу местных органов здравоохранения или ВОЗ. С начала года компания удалила более 200 000 видеороликов, которые дезинформируют о COVID-19. Речь идет о видео, в которых людям рассказывают о том, что вакцина якобы становится причиной бесплодия или убивает людей. Также теперь в YouTube запрещено распространять теории заговора, в которых говорится о том, что вместе с прививкой людей будут "чипировать".
Исследование коронавируса
Люди, употребляющие психоактивные вещества, более уязвимы к COVID-19
Сотрудники американского Национального института по злоупотреблению наркотиками проанализировали 73 миллиона электронных медицинских карточек американцев. Зависимость от психоактивных веществ чаще коррелировала со смертью и осложнениями от коронавируса. Из базы данных коронавирусную инфекцию обнаружили у 41% наркозависимых, 9,6% из которых умерли. Между тем среди пациентов, которые не употребляли наркотические вещества, смертность составила 6,6%.
Руководитель института Нора Волкова подозревает, что такая статистика связана с тем, что как и коронавирусная инфекция, так и психоактивные вещества поражают легкие и сердечно-сосудистую систему. Поэтому женщина призывает врачей включить наркозависимых в группу риска коронавируса.