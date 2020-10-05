У Росії за минулу добу зафіксовано 10 888 нових випадків коронавірусної інфекції. Всього країні вже 1 225 889 зафіксованих випадки зараження.

Днем раніше повідомлялося про 10 499 хворих – поріг в 10 тисяч нових випадків COVID-19 за добу був перевищений вперше з травня, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Всього померли 21 475 осіб, у яких був підтверджений діагноз COVID-19, в тому числі за минулу добу померли 117 осіб.

Всього з моменту початку пандемії нової коронавірусної інфекції видужали 982 324 особи, в тому числі за минулу добу з лікарень було виписано 3181 людину.

За даними Росспоживнагляду, за добу зроблені 358 тисяч тестів на коронавірус, а з початку пандемії понад 48 мільйонів.

Коронавірус в Москві

Найбільше хворих за добу виявили в Москві – 3537. Через це в місті вводять нові обмеження, роботодавці будуть змушені перевести на віддалену роботу не менше 30 відсотків співробітників.

Також влада РФ повідомила, що переведе школи Москви, Ульяновської та Сахалінської областей на дистанційне навчання через зростання нових випадків коронавірусної інфекції.