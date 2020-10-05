В России за минувшие сутки зафиксировано 10 888 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего стране уже 1 225 889 зафиксированных случаев заражения.

Днем ранее сообщалось о 10 499 больных – порог в 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки был превышен впервые с мая, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Всего умерли 21 475 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе за минувшие сутки умерли 117 человек.

Всего с момента начала пандемии новой коронавирусной инфекции выздоровели 982 324 человека, в том числе за минувшие сутки из больниц было выписано 3181 человека.

По данным Роспотребнадзора, за сутки произведены 358 тысяч тестов на коронавирус, а с начала пандемии более 48 миллионов.

Коронавирус в Москве

Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Москве – 3537. Из-за этого в городе вводят новые ограничения, работодатели будут вынуждены перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.

Также власти РФ сообщили, что переведут школы Москвы, Ульяновской и Сахалинской областей на дистанционное обучение из-за роста новых случаев коронавирусной инфекции.