На коронавірус у Києві минулої доби захворіли 747 людей. Станом на 10 листопада в столиці вже 45 667 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Від учора померли 22 хворих з діагнозом COVID-19, всього коронавірус забрав життя 894 киян. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у телеграм, передає 24 канал.

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Нові випадки інфікування в Києві:

417 жінок віком від 19 до 83 років;

292 чоловіків віком від 21 до 89 рокiв;

22 дівчинки від 1 до 17 років;

16 хлопчиків від 8 місяців до 16 років;

41 медик.

Деталі поширення коронавірусу в столиці

За словами Кличка, в Києві не зменшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Так, за минулу добу, 9 листопада до лікарень столиці потрапили 74 пацієнти. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 337 людей, усього коронавірус подолали 17 004 мешканці Києва.

Найбільше хворих зареєстрували в Деснянському районі – 145, в Дніпровському – 103. Та в Подільському районі – 82 випадки.

Нагадаємо, 9 листопада Україна перейшла на 2 етап реагування на поширення COVID-19, він передбачає, що усі клініки країни переходять на лікування хворих на COVID-19, а відтак проведення планових операцій тимчасово припиняють.

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