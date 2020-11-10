10 842 хворих на коронавірус за добу: новий максимум в Україні
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 10 842 людини, з них 410 дітей та 445 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 252 хворих.
Від ускладнень коронавірусної хвороби помер 191 пацієнт. Натомість видужали від COVID-19 ще 5 514 мешканців України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбук, передає 24 канал.
Важливо Лікарні припиняють планові операції та переходять на лікування хворих з коронавірусом
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ, Житомирській, Київській, Одеській та Запорізькій областях.
Кількість хворих на коронавірус в областях України
- м. Київ – 45 667
- Вінницька область – 12 765
- Волинська область – 16 821
- Дніпропетровська область – 18 324
- Донецька область – 14 578
- Житомирська область – 19 616
- Закарпатська область – 17 620
- Запорізька область – 14 693
- Івано-Франківська область – 25 054
- Київська область – 21 038
- Кіровоградська область – 3 204
- Луганська область – 4 643
- Львівська область – 34 304
- Миколаївська область – 10 787
- Одеська область – 29 336
- Полтавська область – 12 723
- Рівненська область – 22 622
- Сумська область – 15 297
- Тернопільська область – 22 389
- Харківська область – 44 466
- Херсонська область – 5 833
- Хмельницька область – 20 328
- Черкаська область – 10 919
- Чернівецька область – 25 835
- Чернігівська область – 10 335
У МОЗ наголосили, що у статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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