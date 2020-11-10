За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 10 842 людини, з них 410 дітей та 445 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 252 хворих.

Від ускладнень коронавірусної хвороби помер 191 пацієнт. Натомість видужали від COVID-19 ще 5 514 мешканців України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбук, передає 24 канал.

Важливо Лікарні припиняють планові операції та переходять на лікування хворих з коронавірусом

Станом на 10 листопада в Україні захворіли на COVID-19 – 479 197 людей, з них одужали – 214 657 хворих, але 8 756, на жаль, померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ, Житомирській, Київській, Одеській та Запорізькій областях.

Кількість хворих на коронавірус в областях України

м. Київ – 45 667

Вінницька область – 12 765

Волинська область – 16 821

Дніпропетровська область – 18 324

Донецька область – 14 578

Житомирська область – 19 616

Закарпатська область – 17 620

Запорізька область – 14 693

Івано-Франківська область – 25 054

Київська область – 21 038

Кіровоградська область – 3 204

Луганська область – 4 643

Львівська область – 34 304

Миколаївська область – 10 787

Одеська область – 29 336

Полтавська область – 12 723

Рівненська область – 22 622

Сумська область – 15 297

Тернопільська область – 22 389

Харківська область – 44 466

Херсонська область – 5 833

Хмельницька область – 20 328

Черкаська область – 10 919

Чернівецька область – 25 835

Чернігівська область – 10 335

У МОЗ наголосили, що у статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Ситуація з тестуванням на COVID-19: за минулу добу українські лабораторії станом провели 3 691 258 ПЛР-тестувань. Загалом, станом на 10 листопада проведено 68 962 тестів на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу