За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 10 842 человека, из них 410 детей и 445 медработников.

От осложнений коронавирусной болезни скончался 191 пациент. Однако выздоровели от COVID-19 еще 5 514 жителей Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбук, передает 24 канал.

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По состоянию на 10 ноября в Украине заболели COVID-19 – 479 197 людей, из них выздоровели – 214 657 больных, но 8 756, к сожалению, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев, Житомирской, Киевской, Одесской и Запорожской областях.

Количество больных коронавирусом в областях Украины

г. Киев – 45 667

Винницкая область – 12 765

Волынская область – 16 821

Днепропетровская область – 18 324

Донецкая область – 14 578

Житомирская область – 19 616

Закарпатская область – 17 620

Запорожская область – 14 693

Ивано-Франковская область – 25 054

Киевская область – 21 038

Кировоградская область – 3 204

Луганская область – 4 643

Львовская область – 34 304

Николаевская область – 10 787

Одесская область – 29 336

Полтавская область – 12 723

Ровенская область – 22 622

Сумская область – 15 297

Тернопольская область – 22 389

Харьковская область – 44 466

Херсонская область – 5 833

Хмельницкая область – 20 328

Черкасская область – 10 919

Черновицкая область – 25 835

Черниговская область – 10 335

В Минздраве отметили, что в статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Ситуация с тестированием на COVID-19: за минувшие сутки украинские лаборатории провели 3 691 258 ПЦР-тестирований. В общем, по состоянию на 10 ноября проведено 68 962 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в частности методом ПЦР – 42 966, методом ИФА – 25 996.



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