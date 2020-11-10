10 842 больных коронавирусом за сутки: новый максимум в Украине
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 10 842 человека, из них 410 детей и 445 медработников.
От осложнений коронавирусной болезни скончался 191 пациент. Однако выздоровели от COVID-19 еще 5 514 жителей Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбук, передает 24 канал.
Важно Больницы прекращают плановые операции и переходят на лечение больных с коронавирусом
По состоянию на 10 ноября в Украине заболели COVID-19 – 479 197 людей, из них выздоровели – 214 657 больных, но 8 756, к сожалению, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев, Житомирской, Киевской, Одесской и Запорожской областях.
Количество больных коронавирусом в областях Украины
- г. Киев – 45 667
- Винницкая область – 12 765
- Волынская область – 16 821
- Днепропетровская область – 18 324
- Донецкая область – 14 578
- Житомирская область – 19 616
- Закарпатская область – 17 620
- Запорожская область – 14 693
- Ивано-Франковская область – 25 054
- Киевская область – 21 038
- Кировоградская область – 3 204
- Луганская область – 4 643
- Львовская область – 34 304
- Николаевская область – 10 787
- Одесская область – 29 336
- Полтавская область – 12 723
- Ровенская область – 22 622
- Сумская область – 15 297
- Тернопольская область – 22 389
- Харьковская область – 44 466
- Херсонская область – 5 833
- Хмельницкая область – 20 328
- Черкасская область – 10 919
- Черновицкая область – 25 835
- Черниговская область – 10 335
В Минздраве отметили, что в статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала
Поделиться новостью