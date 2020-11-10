Коронавирусом в Киеве за прошедшие сутки заболели 747 человек. По состоянию на 10 ноября в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Со вчерашнего дня умерли 22 больных с диагнозом COVID-19, в общем коронавирус унес жизни 894 киевлян. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграме, передает 24 канал.

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Новые случаи инфицирования в Киеве:

417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

292 мужчины в возрасте от 21 до 89 лет;

22 девочки от 1 до 17 лет;

16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет;

41 медик.

Детали распространения коронавируса в столице

По словам Кличко, в Киеве не уменьшается и количество больных, которые нуждаются в госпитализации. Так, за минувшие сутки, 9 ноября в больницы столицы попали 74 пациента. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Поправились за минувшие сутки 337 человек, в целом коронавирус преодолели 17 004 жителя Киева.

Больше всего больных зарегистрировали в Деснянском районе – 145, в Днепровском – 103 и в Подольском – 82 случая.

Напомним, 9 ноября Украина перешла на 2 этап реагирования на распространение COVID-19, он предполагает, что все клиники страны переходят на лечение больных COVID-19, а следовательно, проведение плановых операций временно прекращают.

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