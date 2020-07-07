Американські дослідники розрахували ризики зараження коронавірусом COVID-19 у різноманітних громадських місцях та при різних видах діяльності.

Фахівці з Техаської медичної асоціації оцінили ризики зараження коронавірусом при різних обставинах за 9-бальною шкалою. 1 бал – найнижчий ризик зараження, а 9 балів – найвищий, повідомляє 24 канал.

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Де найпростіше заразитися коронавірусом

Дослідники вирахували, що коронавірус найпростіше підчепити під час масових громадських заходів та під час відвідування громадських закладів. Зокрема, найвищий ризик зараження COVID-19 виникає під час:

відвідування релігійної служби, де більше ніж 500 людей (9 балів);

відвідування велелюдного концерту (9 балів);

відвідування стадіону (9 балів);

відпочинок у барі (9 балів);

обіду у їдальні (8 балів);

тренування у спортзалі (8 балів);

відвідування парку розваг (8 балів);

відвідування кінотеатру (8 балів).

Натомість похід до салону або перукарні, обійми чи потиск руки, відвідування весілля або похорону, харчування всередині ресторану, подорож літаком та гра у футбол чи баскетбол належать до ризику зараження вище середнього. Кожному з цих пунктів науковці віддали по 7 балів.

Де найнижчий ризик зараження?

Фахівці вважають, що найменше потрібно переживати під час отримання їжі на винос в ресторані, отримання паперової пошти, заправки машини та відвідання кемпінгу. Усі ці пункти мають не більше, ніж по 1 балу.