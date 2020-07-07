Американские исследователи рассчитали риски заражения коронавирусом COVID-19 в различных общественных местах и при разных видах деятельности.

Специалисты из Техасской медицинской ассоциации оценили риски заражения коронавирусом при разных обстоятельствах по 9-балльной шкале. 1 балл – самый низкий риск заражения, а 9 баллов – самый высокий, сообщает 24 канал.

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Где проще всего заразиться коронавирусом

Исследователи вычислили, что коронавирус проще всего подцепить во время массовых общественных мероприятий и во время посещения общественных заведений. В частности, самый высокий риск заражения COVID-19 возникает во время:

посещение религиозной службы, где более 500 человек (9 баллов);

посещение многолюдного концерта (9 баллов);

посещение стадиона (9 баллов);

отдых в баре (9 баллов);

обеда в столовой (8 баллов);

тренировки в спортзале (8 баллов);

посещение парка развлечений (8 баллов);

посещение кинотеатра (8 баллов).

Зато поход в салон или парикмахерскую, объятие или пожатие руки, посещение свадьбы или похорон, питание внутри ресторана, путешествие самолетом и игра в футбол или баскетбол принадлежат к риску выше среднего. Каждому из этих пунктов ученые отдали по 7 баллов.

Где самый низкий риск заражения?

Специалисты считают, что меньше всего нужно переживать во время получения еды на вынос в ресторане, получения бумажной почты, заправки машины и посещения кемпинга. Все эти пункты имеют не более, чем по 1 баллу.

Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала