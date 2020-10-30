Новини про коронавірус 30 жовтня: рекорд хворих та жертв в Україні, знайшли ще одну вакцину
В Україні ситуація з коронавірусом до кінця тижня традиційно погіршилась, за добу зареєстрували найбільшу кількість інфікованих. Рекордний показник також і летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом. В Європі захворюваність теж зростає, деякі країни вже ввели повторний локдаун. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 жовтня.
Новини про коронавірус 30 жовтня
За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей – 8 312. Тож станом на сьогодні, загальна кількість інфікованих в країні зросла до 378 729, повідомляє 24 канал.
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Статистика поширення коронавірусу в областях
Активно хворіють в Україні наразі 216 662 людини, вони продовжують боротись з хворобою.
За минулу добу до лікарень госпіталізували 1 140 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Натомість одужали 3 394 людей.
Поширення коронавірусу в областях:
- Вінницька область – 10115 (+216);
- Волинська область – 13326 (+237);
- Дніпропетровська область – 14655 (+354);
- Донецька область – 9643 (+466);
- Житомирська область – 13866 (+348);
- Закарпатська область – 14158 (+316);
- Запорізька область – 9567 (+356);
- Івано-Франківська область – 19981 (+385);
- Кіровоградська область – 2398 (+90);
- Київ – 36768 (+741);
- Київська область – 16119 (+339);
- Львівська область – 29314 (+425);
- Луганська область – 3575 (+93);
- Миколаївська область – 7574 (+124);
- Одеська область – 24116 (+493);
- Полтавська область – 9220 (+290);
- Рівненська область – 18857 (+339);
- Сумська область – 11508 (+270);
- Тернопільська область – 20411 (+300);
- Харківська область – 35675 (+659);
- Херсонська область – 3800 (+184);
- Хмельницька область – 15227 (+521);
- Чернівецька область – 21273 (+367);
- Черкаська область – 8952 (+217);
- Чернігівська область – 8631 (+182).
На жаль, в країні зареєстрували ще один сумний рекорд – за добовим приростом летальних випадків внаслідок хвороби. Так, за 29 жовтня в країні зафіксували 173 смерті серед пацієнтів з коронавірусом.
За показниками смертності від COVID-19 Україна перебуває на 26 місті у світі.
Смертність від COVID-19 в областях:
- Київ – 743;
- Вінницька область – 178;
- Волинська область – 266;
- Дніпропетровська область – 349;
- Донецька область – 97;
- Житомирська область – 249;
- Закарпатська область – 369;
- Запорізька область – 118;
- Івано-Франківська область – 429;
- Київська область – 377;
- Кіровоградська область – 90;
- Луганська область – 70;
- Львівська область – 847;
- Миколаївська область – 158;
- Одеська область – 373;
- Полтавська область – 182;
- Рівненська область – 242;
- Сумська область – 186;
- Тернопільська область – 253;
- Харківська область – 523;
- Херсонська область – 80;
- Хмельницька область – 220;
- Черкаська область – 96;
- Чернівецька область – 458;
- Чернігівська область – 88.
- Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 396 медиків. Загалом відомо, що COVID-19 діагностували 22 046 медичним працівникам.
- Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора коронавірусну інфекцію COVID-19 діагностували ще 189 військовослужбовцям та працівникам ЗСУ. Загалом станом на 30 жовтня у лавах Збройних сил України від хвороби лікуються 1 558 людей. Від початку пандемії коронавірус подолали 3 947 військовослужбовців та працівників ЗС України. На жаль, внаслідок недуги з життя пішли 15 хворих
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У червону зону потрапили 11 великих міст: які там обмеження
З понеділка, 2 листопада, там діятимуть найжорсткіші обмеження, а все тому, що 30 жовтня Кабмін оновив карантинні зони.
Які міста опинилися у червоній зоні
- Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський район Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- Пологівський район Запорізької області;
- Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;
- Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;
- Марківський та Троїцький райони Луганської області;
- Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
- Миколаїв Миколаївської області;
- Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;
- Полтава Полтавської області;
- Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;
- Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;
- Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;
- Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;
- Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.
Більше про карантинне зонування В Україні оновили карантинні зони: яким чином
Які обмеження діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу
МОЗ розглядає новий підхід до карантинного зонування
Міністерство охорони здоров'я України не виключає можливість відходу від принципу карантинного зонування за кольорами. Такий варіант розглядають і в уряді. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Відомо лише, що Україна повинна почати розглядати єдині принципи у карантинному зонуванні. Проте про які саме принципи йдеться – міністр не уточнив.
Степанов порівняв ситуацію з COVID-19 в Україні та ЄС
В Україні щодня зростає кількість хворих на коронавірус. Втім, така ситуація відбувається у всіх країнах Європи, і вони вводять обмеження. Деякі – навіть повторний повний локдаун.
Україна ж цей момент буде відтягувати до останнього. За словами міністра МОЗ Максима Степанова, стратегія адаптивного карантину, коли в країні вводять обмеження поступово, є абсолютно правильною.
Новини про коронавірус у світі 29 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися майже 45 мільйонів людей, з них понад 30 мільйонів уже одужали, але, на жаль, 1 182 173 хворих померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 8 947 862;
- Індія – 8 088 851;
- Бразилія – 5 494 376;
- Росія – 1 588 433;
- Франція – 1 327 853.
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Повний локдаун має бути крайнім заходом, – ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що введення суворого карантину повинно бути для країн крайнім заходом. Річ у тім, що локдаун, окрім великого економічного збитку, може нести серйозні проблеми для здоров’я.
Які країни посилюють карантин: останні новини
- В Іспанії (ба більше – його продовжили до травня 2021 року);
- В Швейцарії;
- В Німеччині вводять жорсткий карантин.
- У Франції;
- У Словаччині вводять обмеження на пересування.
- В Польщі щонайменше 2 тижні діятиме суворий карантин.
Дослідження та відкриття щодо коронавірусу
Маски можуть нашкодити літнім людям: що робити
Люди похилого віку входять в групу ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції, тому їм рекомендують обов'язково носити маски.
Але, маски можуть викликати запотівання окулярів і погіршувати видимість. Крім цього, вони частково закривають нижнє поле зору: людина, яка носить маску, гірше бачить, що відбувається під ногами. Таке обмеження може збільшувати ризик падінь.
Вчені з Центру когнітивної нейронауки Лондонського Університету Брунеля впевнені, що літні люди не повинні відмовлятися від видів активності, які вимагають носіння маски.
Ще одна вакцина проти COVID-19 пройшла усі клінічні дослідження
Один з лідерів світової гонитви за вакциною завершує III фазу клінічних випробувань і має намір оприлюднити проміжні результати в листопаді. Препарат може бути схвалений для екстреного використання на початку 2021 року.
До кінця року Moderna розраховує виробити не менше 20 мільйонів доз вакцини, а у 2021 році – від 500 мільйонів до 1 мільярда доз. Компанія також заявила про підписання угоди з урядом США і низкою інших країн про постачання препарату під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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