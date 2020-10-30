В Україні ситуація з коронавірусом до кінця тижня традиційно погіршилась, за добу зареєстрували найбільшу кількість інфікованих. Рекордний показник також і летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом. В Європі захворюваність теж зростає, деякі країни вже ввели повторний локдаун. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 жовтня.

Новини про коронавірус 30 жовтня

За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей – 8 312. Тож станом на сьогодні, загальна кількість інфікованих в країні зросла до 378 729, повідомляє 24 канал.

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Статистика поширення коронавірусу в областях

Активно хворіють в Україні наразі 216 662 людини, вони продовжують боротись з хворобою.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 1 140 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Натомість одужали 3 394 людей.

Поширення коронавірусу в областях:

Вінницька область – 10115 (+216);

Волинська область – 13326 (+237);

Дніпропетровська область – 14655 (+354);

Донецька область – 9643 (+466);

Житомирська область – 13866 (+348);

Закарпатська область – 14158 (+316);

Запорізька область – 9567 (+356);

Івано-Франківська область – 19981 (+385);

Кіровоградська область – 2398 (+90);

Київ – 36768 (+741);

Київська область – 16119 (+339);

Львівська область – 29314 (+425);

Луганська область – 3575 (+93);

Миколаївська область – 7574 (+124);

Одеська область – 24116 (+493);

Полтавська область – 9220 (+290);

Рівненська область – 18857 (+339);

Сумська область – 11508 (+270);

Тернопільська область – 20411 (+300);

Харківська область – 35675 (+659);

Херсонська область – 3800 (+184);

Хмельницька область – 15227 (+521);

Чернівецька область – 21273 (+367);

Черкаська область – 8952 (+217);

Чернігівська область – 8631 (+182).

На жаль, в країні зареєстрували ще один сумний рекорд – за добовим приростом летальних випадків внаслідок хвороби. Так, за 29 жовтня в країні зафіксували 173 смерті серед пацієнтів з коронавірусом.

За показниками смертності від COVID-19 Україна перебуває на 26 місті у світі.

Смертність від COVID-19 в областях:

Київ – 743;

Вінницька область – 178;

Волинська область – 266;

Дніпропетровська область – 349;

Донецька область – 97;

Житомирська область – 249;

Закарпатська область – 369;

Запорізька область – 118;

Івано-Франківська область – 429;

Київська область – 377;

Кіровоградська область – 90;

Луганська область – 70;

Львівська область – 847;

Миколаївська область – 158;

Одеська область – 373;

Полтавська область – 182;

Рівненська область – 242;

Сумська область – 186;

Тернопільська область – 253;

Харківська область – 523;

Херсонська область – 80;

Хмельницька область – 220;

Черкаська область – 96;

Чернівецька область – 458;

Чернігівська область – 88.

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні : за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 396 медиків. Загалом відомо, що COVID-19 діагностували 22 046 медичним працівникам.

: за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 396 медиків. Загалом відомо, що COVID-19 діагностували 22 046 медичним працівникам. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора коронавірусну інфекцію COVID-19 діагностували ще 189 військовослужбовцям та працівникам ЗСУ. Загалом станом на 30 жовтня у лавах Збройних сил України від хвороби лікуються 1 558 людей. Від початку пандемії коронавірус подолали 3 947 військовослужбовців та працівників ЗС України. На жаль, внаслідок недуги з життя пішли 15 хворих

Головні новини про коронавірус в Україні

У червону зону потрапили 11 великих міст: які там обмеження

З понеділка, 2 листопада, там діятимуть найжорсткіші обмеження, а все тому, що 30 жовтня Кабмін оновив карантинні зони.

Які міста опинилися у червоній зоні

Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області; Пологівський район Запорізької області;

Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

та Тисменицький район Івано-Франківської області; Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;

Марківський та Троїцький райони Луганської області;

Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

Миколаїв Миколаївської області;

Миколаївської області; Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;

Полтава Полтавської області;

Полтавської області; Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області; Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

та Лебедин, Сумський район Сумської області; Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;

Харків , Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області; Хмельницький , Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;

Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області; Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.

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Які обмеження діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу

МОЗ розглядає новий підхід до карантинного зонування

Міністерство охорони здоров'я України не виключає можливість відходу від принципу карантинного зонування за кольорами. Такий варіант розглядають і в уряді. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Відомо лише, що Україна повинна почати розглядати єдині принципи у карантинному зонуванні. Проте про які саме принципи йдеться – міністр не уточнив.

Степанов порівняв ситуацію з COVID-19 в Україні та ЄС

В Україні щодня зростає кількість хворих на коронавірус. Втім, така ситуація відбувається у всіх країнах Європи, і вони вводять обмеження. Деякі – навіть повторний повний локдаун.

Україна ж цей момент буде відтягувати до останнього. За словами міністра МОЗ Максима Степанова, стратегія адаптивного карантину, коли в країні вводять обмеження поступово, є абсолютно правильною.

Новини про коронавірус у світі 29 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися майже 45 мільйонів людей, з них понад 30 мільйонів уже одужали, але, на жаль, 1 182 173 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 947 862;

Індія – 8 088 851;

Бразилія – 5 494 376;

Росія – 1 588 433;

Франція – 1 327 853.

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Повний локдаун має бути крайнім заходом, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що введення суворого карантину повинно бути для країн крайнім заходом. Річ у тім, що локдаун, окрім великого економічного збитку, може нести серйозні проблеми для здоров’я.

Які країни посилюють карантин: останні новини

В Іспанії (ба більше – його продовжили до травня 2021 року);

В Швейцарії;

В Німеччині вводять жорсткий карантин.

У Франції;

У Словаччині вводять обмеження на пересування.

вводять обмеження на пересування. В Польщі щонайменше 2 тижні діятиме суворий карантин.

Дослідження та відкриття щодо коронавірусу

Маски можуть нашкодити літнім людям: що робити

Люди похилого віку входять в групу ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції, тому їм рекомендують обов'язково носити маски.

Але, маски можуть викликати запотівання окулярів і погіршувати видимість. Крім цього, вони частково закривають нижнє поле зору: людина, яка носить маску, гірше бачить, що відбувається під ногами. Таке обмеження може збільшувати ризик падінь.

Вчені з Центру когнітивної нейронауки Лондонського Університету Брунеля впевнені, що літні люди не повинні відмовлятися від видів активності, які вимагають носіння маски.

Ще одна вакцина проти COVID-19 пройшла усі клінічні дослідження

Один з лідерів світової гонитви за вакциною завершує III фазу клінічних випробувань і має намір оприлюднити проміжні результати в листопаді. Препарат може бути схвалений для екстреного використання на початку 2021 року.

До кінця року Moderna розраховує виробити не менше 20 мільйонів доз вакцини, а у 2021 році – від 500 мільйонів до 1 мільярда доз. Компанія також заявила про підписання угоди з урядом США і низкою інших країн про постачання препарату під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я.