За минулу добу в Україні виявили ще 7 342 хворих на коронавірус. З Фонду протидії COVID-19 виділили кошти на виробництво серіалів. У світі зафіксовано рекорд за добовим приростом з початку пандемії. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 29 жовтня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксували ще 7 342 хворих на коронавірус. Станом на 29 жовтня загальна кількість виявлених інфікованих в країні становить 370 417. 151 632 людей одужали, але ще 6 868 – померли від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією.

Статистика поширення COVID-19 в областях України 29 жовтня

Вінницька область – 9899 (+202);

Волинська область – 13089 (+218);

Дніпропетровська область – 14301 (+386);

Донецька область – 9177 (+153);

Житомирська область – 13518 (+364);

Закарпатська область – 13842 (+271);

Запорізька область – 9211 (+359);

Івано-Франківська область – 19596 (+349);

Кіровоградська область – 2308 (+96);

Київ – 36027 (+577);

Київська область – 15780 (+315);

Львівська область – 28889 (+405);

Луганська область – 3482 (+66);

Миколаївська область – 7450 (+133);

Одеська область – 23623 (+416);

Полтавська область – 8930 (+291);

Рівненська область – 18518 (+219);

Сумська область – 11238 (+264);

Тернопільська область – 20111 (+293);

Харківська область – 35016 (+575);

Херсонська область – 3616 (+162);

Хмельницька область – 14706 (+478);

Чернівецька область – 20906 (+397);

Черкаська область – 8735 (+196);

Чернігівська область – 8449 (+157).

З Фонду протидії COVID-19 виділили кошти на виробництво серіалів

Так, незважаючи на те, що в Україні критична ситуація із хворими на коронавірус, не вистачає місць для хворих у лікарнях, немає коштів на медикаменти і навіть не всі медики отримують вчасно зарплату, уряд вирішив виділити гроші з Фонду боротьби з COVID-19 на виробництво серіалів.

За словами Мінкульту, це дозволить підтримати галузь кіновиробництва в умовах коронакризи.

З Фонду протидії коронавірусу Мінкульту виділять 100 мільйонів гривень. У повідомленні йдеться, що вони підуть на кіновиробництво, зокрема і на телевізійні серіали патріотичного спрямування. Зауважимо, що Кабмін виділив кошти міністерству ще 8 липня. Згідно з постановою, лише 150 тисяч зі 100 мільйонів були спрямовані на розвиток кіногалузі. Поки що Верховна рада не внесла зміни до постанови, тож неможливо перевірити, на що конкретно розподілили ці кошти.

До слова, раніше Міністерство енергетики запросило гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19 для виплат зарплатних боргів шахтарям. Окрім цього, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков теж попросив з Фонду 2 мільярди на доплати поліцейським.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Серед правоохоронців України рекордна кількість нових хворих на COVID-19

Серед правоохоронців Міністерства внутрішніх справ зафіксували черговий рекордний приріст хворих на COVID-19. За добу недугу виявили у 418 людей.На жаль, зареєстрували ще 1 летальний випадок. Від початку пандемії COVID-19 діагностували 12 163 правоохоронцям. З них 11 291 вже одужав, але 30 – померло.

МОЗ просить виділити 2 мільярди гривень на нову діагностику COVID-19

МОЗ планує ввести новий метод діагностики COVID-19 за допомогою швидких тестів на антигени. Для цього в Міністерстві охорони здоров'я просять виділити близько 2 мільярдів гривень. Степанов сказав, що в такий спосіб хочуть збільшити кількість проведених тестувань на коронавірус.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 28 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися майже 44 мільйони людей, з них майже 30 мільйонів уже одужали, але, на жаль, 1 174 957 хворих померли.

За минулий день виявлено 504 419 нових інфікованих – це рекорд за добовим приростом з початку пандемії.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 859 300;

Індія – 8 040 203;

Бразилія – 5 468 270;

Росія – 1 570 446;

Франція – 1 280 215.

Німеччина вводить жорсткий карантин

З 2 листопада в Німеччині на місяць вводять жорсткі карантинні обмеження. Забороняється робота барів і ресторанів, а людям не можна збиратися групами в понад 10 осіб.

Що закривають

Ресторани, бари, театри, кінотеатри, басейни, тренажерні та спортивні зали. Також скасовують усі концерти. та масові заходи.

Водночас школи та дитсадки залишаться відкритими, як і магазини.

Людей просять не пересуватися країною з несуттєвих особистих причин. Розміщення туристів в готелях забороняється: дозволено приймати лише осіб, які зупиняються з метою невідкладних відряджень.

Матчі Бундесліги і спортивні змагання пройдуть без глядачів.

За минулу добу в Німеччині підтвердили 11 409 нових випадків коронавіруса. З початку пандемії в країні зафіксували понад 450 тисяч випадків COVID-19.

Швейцарія також посилює карантин

Влада Швейцарії у межах боротьби з коронавірусом вирішила посилити карантинні обмеження в країні для стримування другої хвилі COVID-19. Посилення карантину в Швейцарії почне діяти з 29 жовтня.

Серед обмежень у країні – закривають нічні клуби, бари та ресторани зможуть працювати до 23 годин, забороняють проведення заходів із чисельністю учасників у понад 50 тощо.

У Росії третій день поспіль рекордна смертність

За минулу добу в Росії зареєстрували 17 717 нових хворих на COVID-19, Загалом, станом на 29 жовтня РФ повідомила про 1 581 693 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2. У статистиці захворюваності на коронавірус Росія враховує й окупований український Крим, тому її можна вважати спотвореною.

За минулу добу в Росії померли 366 пацієнтів з COVID-19. Це найбільша добова смертність від початку пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 27 301 хворий на коронавірусну інфекцію. Одужали за минулу добу 14 740 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 186 041 особа.