Новости о коронавирусе 29 октября: рекорд заболевших в мире, страны Европы ужесточают карантнин
За прошедшие сутки в Украине обнаружили еще 7 342 больных коронавирусом. Из Фонда противодействия COVID-19 выделили средства на производство сериалов. В мире зафиксирован рекорд по суточному приросту с начала пандемии. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 29 октября
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Статистика распространения COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали еще 7 342 больных коронавирусом. По состоянию на 29 октября общее количество выявленных инфицированных в стране составляет 370 417. 151 632 человека выздоровели, но еще 6 868 – умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Статистика распространения COVID - 19 в областях Украины 29 октября
- Винницкая область – 9 899 (+202);
- Волынская область – 13 089 (+218);
- Днепропетровская область – 14 301 (+386);
- Донецкая область – 9 177 (+153);
- Житомирская область – 13 518 (+364);
- Закарпатская область – 13 842 (+271);
- Запорожская область – 9 211 (+359);
- Ивано-Франковская область – 19 596 (+349);
- Кировоградская область – 2 308 (+96);
- Киев – 36 027 (+577);
- Киевская область – 15 780 (+315);
- Львовская область – 28 889 (+405);
- Луганская область – 3 482 (+66);
- Николаевская область – 7 450 (+133);
- Одесская область – 23 623 (+416);
- Полтавская область – 8 930 (+291);
- Ровненская область – 18 518 (+219);
- Сумская область – 11 238 (+264);
- Тернопольская область – 20 111 (+293);
- Харьковская область – 35 016 (+575);
- Херсонская область – 3 616 (+162);
- Хмельницкая область – 14 706 (+478);
- Черновицкая область – 20 906 (+397);
- Черкасская область – 8 735 (+196);
- Черниговская область – 8 449 (+157).
Из Фонда противодействия COVID-19 выделили средства на производство сериалов
Так, несмотря на то, что в Украине критическая ситуация с больными коронавирусом, не хватает мест для больных в больницах, нет средств на медикаменты и даже не все медики получают вовремя зарплату, правительство решило выделить деньги из Фонда борьбы с COVID-19 на производство сериалов.
По словам Минкульта, это позволит поддержать отрасль кинопроизводства в условиях коронакризиса.
Из Фонда противодействия коронавирусу Минкульта выделят 100 миллионов гривен. В сообщении говорится, что они пойдут на кинопроизводство, в том числе и на телевизионные сериалы патриотического направления. Заметим, что Кабмин выделил средства Министерству еще 8 июля. Согласно постановлению, только 150 тысяч из 100 миллионов были направлены на развитие киноотрасли. Пока Верховная Рада не внесла изменения в постановление, поэтому невозможно проверить, на что конкретно распределили эти средства.
К слову, ранее Министерство энергетики запросило деньги из Фонда по борьбе с COVID-19 для выплат зарплатных долгов шахтерам. Кроме этого, министр внутренних дел Арсен Аваков тоже попросил из Фонда 2 миллиарда на доплаты полицейским.
Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала
Среди правоохранителей Украины рекордное количество новых больных COVID-19
Среди правоохранителей Министерства внутренних дел зафиксировали очередной рекордный прирост больных COVID-19. За сутки болезнь обнаружили у 418 человек.К сожалению, зарегистрировали еще 1 летальный случай. С начала пандемии COVID-19 диагностировали 12 163 правоохранителям. Из них 11 291 уже выздоровел, но 30 – умерли.
Минздрав просит выделить 2 миллиарда гривен на новую диагностику COVID-19
Минздрав планирует ввести новый метод диагностики COVID-19 с помощью быстрых тестов на антигены. Для этого в Министерстве здравоохранения просят выделить около 2 миллиардов гривен. Степанов сказал, что таким образом хотят увеличить количество проведенных тестирований на коронавирус.
Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 29 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились почти 44 миллиона человек, из них почти 30 миллионов уже выздоровели, но, к сожалению, 1 174 957 больных умерли.
За прошедший день выявлено 504 419 новых инфицированных – это рекорд по суточному приросту с начала пандемии.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 8 859 300;
- Индия – 8 040 203;
- Бразилия – 5 468 270;
- Россия – 1 570 446;
- Франция – 1 280 215.
Германия вводит жесткий карантин
Со 2 ноября в Германии на месяц вводят жесткие карантинные ограничения. Запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться группами более чем 10 человек.
Что закрывают
- Рестораны, бары, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные и спортивные залы. Также отменяют все концерты. и массовые мероприятия.
- В то же время школы и детсады останутся открытыми, как и магазины.
- Людей просят не передвигаться по стране по несущественным личным причинам. Размещение туристов в гостиницах запрещается: разрешено принимать только лиц, которые останавливаются с целью неотложных командировок.
- Матчи Бундеслиги и спортивные соревнования пройдут без зрителей.
За минувшие сутки в Германии подтвердили 11 409 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали более 450 тысяч случаев COVID-19.
Швейцария тоже усиливает карантин
Власть Швейцарии в рамках борьбы с коронавирусом решила ужесточить карантинные ограничения в стране для сдерживания второй волны COVID-19. Усиление карантина в Швейцарии начнет действовать с 29 октября.
Среди ограничений в стране – закрывают ночные клубы, бары и рестораны смогут работать до 23 часов, запрещают проведение мероприятий с численностью участников более 50 и тому подобное.
В России третий день подряд рекордная смертность
За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 717 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 29 октября РФ сообщила об 1 581 693 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2. В статистике заболеваемости коронавирусом Россия учитывает и оккупированный украинский Крым, поэтому ее можно считать искаженной.
За минувшие сутки в России умерли 366 пациентов с COVID-19. Это самая большая суточная смертность с начала пандемии. В общем с момента начала пандемии в России умер 27 301 больной коронавирусной инфекцией. Поправились за минувшие сутки 14 740 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 186 041 лицо.