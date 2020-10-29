За прошедшие сутки в Украине обнаружили еще 7 342 больных коронавирусом. Из Фонда противодействия COVID-19 выделили средства на производство сериалов. В мире зафиксирован рекорд по суточному приросту с начала пандемии. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 29 октября

Читайте также Новости о коронавирусе 28 октября: нехватка мест в больницах, обращение блогера перед смертью

Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали еще 7 342 больных коронавирусом. По состоянию на 29 октября общее количество выявленных инфицированных в стране составляет 370 417. 151 632 человека выздоровели, но еще 6 868 – умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Статистика распространения COVID - 19 в областях Украины 29 октября

Винницкая область – 9 899 (+202);

Волынская область – 13 089 (+218);

Днепропетровская область – 14 301 (+386);

Донецкая область – 9 177 (+153);

Житомирская область – 13 518 (+364);

Закарпатская область – 13 842 (+271);

Запорожская область – 9 211 (+359);

Ивано-Франковская область – 19 596 (+349);

Кировоградская область – 2 308 (+96);

Киев – 36 027 (+577);

Киевская область – 15 780 (+315);

Львовская область – 28 889 (+405);

Луганская область – 3 482 (+66);

Николаевская область – 7 450 (+133);

Одесская область – 23 623 (+416);

Полтавская область – 8 930 (+291);

Ровненская область – 18 518 (+219);

Сумская область – 11 238 (+264);

Тернопольская область – 20 111 (+293);

Харьковская область – 35 016 (+575);

Херсонская область – 3 616 (+162);

Хмельницкая область – 14 706 (+478);

Черновицкая область – 20 906 (+397);

Черкасская область – 8 735 (+196);

Черниговская область – 8 449 (+157).

Из Фонда противодействия COVID-19 выделили средства на производство сериалов

Так, несмотря на то, что в Украине критическая ситуация с больными коронавирусом, не хватает мест для больных в больницах, нет средств на медикаменты и даже не все медики получают вовремя зарплату, правительство решило выделить деньги из Фонда борьбы с COVID-19 на производство сериалов.

По словам Минкульта, это позволит поддержать отрасль кинопроизводства в условиях коронакризиса.

Из Фонда противодействия коронавирусу Минкульта выделят 100 миллионов гривен. В сообщении говорится, что они пойдут на кинопроизводство, в том числе и на телевизионные сериалы патриотического направления. Заметим, что Кабмин выделил средства Министерству еще 8 июля. Согласно постановлению, только 150 тысяч из 100 миллионов были направлены на развитие киноотрасли. Пока Верховная Рада не внесла изменения в постановление, поэтому невозможно проверить, на что конкретно распределили эти средства.

К слову, ранее Министерство энергетики запросило деньги из Фонда по борьбе с COVID-19 для выплат зарплатных долгов шахтерам. Кроме этого, министр внутренних дел Арсен Аваков тоже попросил из Фонда 2 миллиарда на доплаты полицейским.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала

Среди правоохранителей Украины рекордное количество новых больных COVID-19

Среди правоохранителей Министерства внутренних дел зафиксировали очередной рекордный прирост больных COVID-19. За сутки болезнь обнаружили у 418 человек.К сожалению, зарегистрировали еще 1 летальный случай. С начала пандемии COVID-19 диагностировали 12 163 правоохранителям. Из них 11 291 уже выздоровел, но 30 – умерли.

Минздрав просит выделить 2 миллиарда гривен на новую диагностику COVID-19

Минздрав планирует ввести новый метод диагностики COVID-19 с помощью быстрых тестов на антигены. Для этого в Министерстве здравоохранения просят выделить около 2 миллиардов гривен. Степанов сказал, что таким образом хотят увеличить количество проведенных тестирований на коронавирус.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 29 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились почти 44 миллиона человек, из них почти 30 миллионов уже выздоровели, но, к сожалению, 1 174 957 больных умерли.

За прошедший день выявлено 504 419 новых инфицированных – это рекорд по суточному приросту с начала пандемии.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 859 300;

Индия – 8 040 203;

Бразилия – 5 468 270;

Россия – 1 570 446;

Франция – 1 280 215.

Германия вводит жесткий карантин

Со 2 ноября в Германии на месяц вводят жесткие карантинные ограничения. Запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться группами более чем 10 человек.

Что закрывают

Рестораны, бары, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные и спортивные залы. Также отменяют все концерты. и массовые мероприятия.

В то же время школы и детсады останутся открытыми, как и магазины.

Людей просят не передвигаться по стране по несущественным личным причинам. Размещение туристов в гостиницах запрещается: разрешено принимать только лиц, которые останавливаются с целью неотложных командировок.

Матчи Бундеслиги и спортивные соревнования пройдут без зрителей.

За минувшие сутки в Германии подтвердили 11 409 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали более 450 тысяч случаев COVID-19.

Швейцария тоже усиливает карантин

Власть Швейцарии в рамках борьбы с коронавирусом решила ужесточить карантинные ограничения в стране для сдерживания второй волны COVID-19. Усиление карантина в Швейцарии начнет действовать с 29 октября.

Среди ограничений в стране – закрывают ночные клубы, бары и рестораны смогут работать до 23 часов, запрещают проведение мероприятий с численностью участников более 50 и тому подобное.

В России третий день подряд рекордная смертность

За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 717 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 29 октября РФ сообщила об 1 581 693 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2. В статистике заболеваемости коронавирусом Россия учитывает и оккупированный украинский Крым, поэтому ее можно считать искаженной.

За минувшие сутки в России умерли 366 пациентов с COVID-19. Это самая большая суточная смертность с начала пандемии. В общем с момента начала пандемии в России умер 27 301 больной коронавирусной инфекцией. Поправились за минувшие сутки 14 740 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 186 041 лицо.