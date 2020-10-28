За минувшие сутки в Украине выявили 7 474 новых случая заражения COVID-19, в целом с начала эпидемии заразились 363 075 украинцев. В Минздраве сообщили, что для больных коронавирусной инфекцией перепрофилируют дополнительные больницы. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 28 октября

Статистика распространения COVID-19

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Со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 7 474 человек. Еще 165 больных умерли. Зато выздоровели 3 306 пациентов. С начала пандемии в Украине болезнь обнаружили у 363 075 человек. К сожалению, 6 755 инфицированных умерли. А 148 642 пациента выздоровели. Сейчас от коронавируса продолжают лечиться 207 678 жителей страны.

По состоянию на 28 октября ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина. Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксировали в Черновицкой области.

Коронавирус в областях Украины

Киев – 35 450 (+563);

Харьковская область – 34 441 (+635);

Львовская область – 28 484 (+398);

Одесская область – 23 207 (+567);

Черновицкая область – 20 509 (+392);

Тернопольская область – 19 818 (+296);

Ивано-Франковская область – 19 247 (+332);

Ровненская область – 18 299 (+296);

Киевская область – 15 465 (+309);

Хмельницкая область – 14 228 (+383);

Днепропетровская область – 13 915 (+497);

Закарпатская область – 13 571 (+226);

Житомирская область – 13 154 (+276);

Волынская область – 12 871 (+236);

Сумская область – 10 974 (+164);

Винницкая область – 9 697 (+191);

Донецкая область – 9 024 (+205);

Запорожская область – 8 852 (+389);

Полтавская область – 8 639 (+289);

Черкасская область – 8 539 (+238);

Черниговская область – 8 292 (+209);

Николаевская область – 7 317 (+123);

Херсонская область – 3 454 (+110);

Луганская область – 3 416 (+95);

Кировоградская область – 2 212 (+55);

Сколько пациентов умерли в результате COVID-19

Львовская область – 815 (+18)

Киев – 721 (+15)

Харьковская область – 515 (+11)

Черновицкая область – 446 (+4)

Ивано-Франковская область – 425 (+5)

Закарпатская область – 359 (+2)

Киевская область – 357 (+14)

Одесская область – 351 (+13)

Днепропетровская область – 335 (+12)

Волынская область – 255 (+6)

Тернопольская область – 247 (+2)

Ровненская область – 232 (+4)

Житомирская область – 226 (+7)

Хмельницкая область – 213 (+9)

Винницкая область – 171 (+3)

Сумская область – 162 (+9)

Полтавская область – 167 (+8)

Николаевская область – 146 (+9)

Запорожская область – 110 (+6)

Черкасская область – 92 (+3)

Черниговская область – 88

Донецкая область – 89 (+2)

Кировоградская область – 84

Херсонская область – 72

Луганская область – 68 (+3)

Коронавирус среди медиков

За минувшие сутки количество больных медицинских работников в Украине увеличилось на 475. В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 22 287 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%.

COVID-19 в ВСУ

Со вчерашнего дня в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусную инфекцию обнаружили у 101 военного. По состоянию на 28 октября в ВСУ коронавирусом болеют 1 390 человек. В общем с начала пандемии выздоровели 3 828 военнослужащих, умерли – 14 инфицированных. Сейчас на изоляции находятся 356 человек, однако 74 военных в ближайшие 3 суток ее завершат.

Для больных коронавирусом перепрофилируют дополнительные больницы

В Украине из всех выделенных коек для больных COVID-19 заняты почти половина, а именно 25,4 тысячи коек из возможных 52 тысяч.

На утро октября на больничных койках находятся 25 424 пациента. Также Степанов отметил, что максимальное количество коек, которые может предусмотреть под коронавирусных больных Украина, – это 52 тысячи.

Пациентов с коронавирусом в Киеве больше не держат до полного выздоровления в больницах

Пациентов с коронавирусом в столичных стационарах больше не держат до полного выздоровления из-за нехватки мест в больницах.

Как рассказала главврач киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан, больных выписывают, как только их состояние стабилизировано, поскольку коек катастрофически не хватает. Теперь пациенты попадают в больницы в тяжелом состоянии, и ни одно медучреждение не может ждать полного выздоровления больных.

Кличко рассказал о своем самочувствии

Повторный тест у мэра Киева Виталия Кличко показал наличие заболевания COVID-19. Кличко отметил, что чувствует себя хорошо: сел голос и исчезло ощущение запахов.

"А так, спортивное прошлое сказывается, и крепкая иммунная система отбивается от вируса", – добавил Кличко.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 28 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились почти 44 миллиона человек, из них почти 30 миллионов уже выздоровели, но, к сожалению, 1 168 384 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 779 839;

Индия – 7 990 322;

Бразилия – 5 439 641;

Россия – 1 553 028;

Франция – 1 244 242.

В России заявили о рекордном количестве инфицирований

За минувшие сутки в России зарегистрировали 16 202 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 28 октября РФ сообщила об 1 563 976 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2. Поскольку в статистике заболеваемости коронавирусом Россия учитывает и оккупированный украинский Крым, то ее можно считать искаженной.

Блогер записал видеообращение об опасности COVID-19 за шесть часов до смерти

Словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видеообращение с призывом не слушать людей, которые не верят в коронавирус, а серьезно относиться к пандемии. Спустя 6 часов после записи видео мужчина умер.

"Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус, и им подобных. Живым примером того, что такое COVID-19, являюсь я", – отметил блогер.

Он с отчаянием признал, что "прежде всего жертвами вируса становятся невинные люди" и призвал беречь себя, не поддаваться влиянию и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Смотрите видео Йозефа Кметьо

Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27, 2020

Новые критерии близкого контакта с больным COVID-19

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изменили определение близкого контакта с человеком, инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2.

Теперь близкий контакт определяют на расстоянии в 1,8 метра от инфицированного человека в течение 15 минут или дольше в течение 24 часов в период, начиная с двух дней до развития болезни (или, для бессимптомных пациентов, за два дня до положительного теста) до изоляции пациента.

Ношение масок и респираторов не влияет на то, считается ли контакт близким или нет. CDC объясняет это тем, что большинство людей не знают, как обращаться со средствами личной защиты.

Близость контакта определяют следующие параметры: