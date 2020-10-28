За минулу добу в Україні виявили 7 474 нових випадки зараження COVID-19, загалом з початку епідемії заразилось 363 075 українців. У МОЗ повідомили, що для хворих на коронавірусну інфекцію перепрофілюють додаткові лікарні. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 28 жовтня

Статистика поширення COVID-19

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Від учора COVID-19 підтвердили у 7 474 людини. Ще 165 хворих померли. Натомість одужали 3 306 пацієнтів. З початку пандемії в Україні хворобу виявили у 363 075 людей. На жаль, 6 755 інфікованих померли. Натомість 148 642 пацієнти одужали. Нині від коронавірусу продовжують лікуватись 207 678 мешканців країни.

Станом на 28 жовтня жодна із областей України не готова до послаблення карантину. Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксували у Чернівецькій області.

Коронавірус в областях України Київ – 35 450 (+563);

Харківська область – 34 441 (+635);

Львівська область – 28 484 (+398);

Одеська область – 23 207 (+567);

Чернівецька область – 20 509 (+392);

Тернопільська область – 19 818 (+296);

Івано-Франківська область – 19 247 (+332);

Рівненська область – 18 299 (+296);

Київська область – 15 465 (+309);

Хмельницька область – 14 228 (+383);

Дніпропетровська область – 13 915 (+497);

Закарпатська область – 13 571 (+226);

Житомирська область – 13 154 (+276);

Волинська область – 12 871 (+236);

Сумська область – 10 974 (+164);

Вінницька область – 9 697 (+191);

Донецька область – 9 024 (+205);

Запорізька область – 8 852 (+389);

Полтавська область – 8 639 (+289);

Черкаська область – 8 539 (+238);

Чернігівська область – 8 292 (+209);

Миколаївська область – 7 317 (+123);

Херсонська область – 3 454 (+110);

Луганська область – 3 416 (+95);

Кіровоградська область – 2 212 (+55); Скільки пацієнтів померли внаслідок COVID-19

Львівська область – 815 (+18)

Київ – 721 (+15)

Харківська область – 515 (+11)

Чернівецька область – 446 (+4)

Івано-Франківська область – 425 (+5)

Закарпатська область – 359 (+2)

Київська область – 357 (+14)

Одеська область – 351 (+13)

Дніпропетровська область – 335 (+12)

Волинська область – 255 (+6)

Тернопільська область – 247 (+2)

Рівненська область – 232 (+4)

Житомирська область – 226 (+7)

Хмельницька область – 213 (+9)

Вінницька область – 171 (+3)

Сумська область – 162 (+9)

Полтавська область – 167 (+8)

Миколаївська область – 146 (+9)

Запорізька область – 110 (+6)

Черкаська область – 92 (+3)

Чернігівська область – 88

Донецька область – 89 (+2)

Кіровоградська область – 84

Херсонська область – 72

Луганська область – 68 (+3)

Коронавірус серед медиків

За минулу добу кількість хворих медичних працівників в Україні збільшилася на 475. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 22 287 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.

COVID-19 у ЗСУ

Від учора в лавах Збройних сил України на коронавірусну інфекцію виявили у 101 військового. Станом на 28 жовтня в ЗСУ на коронавірус хворіють 1390 людей. Усього від початку пандемії одужали 3 828 військовослужбовців, померли – 14 інфікованих. Наразі на ізоляції перебувають 356 людей, однак 74 військових у найближчі 3 доби її завершать.

Для хворих на коронавірус перепрофілюють додаткові лікарні

В Україн з усіх виділених ліжок для хворих на COVID-19 зайняті майже половина, а саме 25,4 тисячі ліжок із можливих 52 тисяч.

На ранок жовтня на лікарняних ліжках перебувають 25 424 пацієнти. Також Степанов наголосив, що максимальна кількість ліжок, які може передбачити під коронавірусних хворих Україна, – це 52 тисячі.

Пацієнтів з коронавірусом у Києві більше не тримають до повного одужання в лікарнях

Пацієнтів з коронавірусом у столичних стаціонарах більше не тримають до повного одужання через брак місць в лікарнях.

Як розповіла головлікарка Київської міської клінічної лікарні № 4 Тетяна Мостепан, хворих виписують, як тільки їхній стан стабілізовано, оскільки ліжок катастрофічно не вистачає. Тепер пацієнти потрапляють в лікарні у важчому стані та жоден медзаклад не може чекати повного одужання хворих.

Кличко розповів про своє самопочуття

Повторний тест у мера Києва Віталія Кличка показав наявність захворювання COVID-19. Кличко зазначив, що почувається добре: сів голос та зникло відчуття запахів.

"А так, спортивне минуле і міцна імунна система відбивається від вірусу", – додав Кличко.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 28 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися майже 44 мільйони людей, з них майже 30 мільйонів уже одужали, але, на жаль, 1 168 384 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 779 839;

Індія – 7 990 322;

Бразилія – 5 439 641;

Росія – 1 553 028;

Франція – 1 244 242.

У Росії заявили про рекордну кількість інфікувань

За минулу добу в Росії зареєстрували 16 202 нових хворих на COVID-19, Загалом, станом на 28 жовтня РФ повідомила про 1 563 976 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2. Оскільки у статистиці захворюваності на коронавірус Росія враховує й окупований український Крим, то її можна вважати спотвореною.

Блогер записав відеозвернення щодо небезпеки COVID-19 за шість годин до смерті

Словацький блогер Йозеф Кметьо записав відеозвернення із закликом не слухати людей, які не вірять у коронавірус, а серйозно ставитися до пандемії. Через 6 годин після запису відео, чоловік помер.

"Ніколи не потрапляйте під вплив людей, які не вірять у коронавірус, і їм подібним. Живим прикладом того, що таке COVID-19, є я", – зазначив блогер.

Він з відчаєм визнав, що "передусім жертвами вірусу стають невинні люди" та закликав берегти себе, не піддаватися впливу і обов'язково користуватись засобами індивідуального захисту.

Дивіться відео Йозефа Кметьо

Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27, 2020

Нові критерії близького контакту з хворим на COVID-19

Американські центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) змінили визначення близького контакту з людиною, інфікованою коронавірусом SARS-CoV-2.

Тепер близький контакт визначають на відстані в 1,8 метра від інфікованої людини протягом 15 хвилин або довше протягом 24 годин в період, починаючи з двох днів до розвитку хвороби (або, для безсимптомних пацієнтів, за два дні до позитивного тесту) до ізоляції пацієнта.

Носіння масок і респіраторів не впливає на те, чи вважається контакт близьким чи ні. CDC пояснює це тим, що більшість людей не знають, як поводитися із засобами особистого захисту.

Близькість контакту визначають наступні параметри: