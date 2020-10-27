Добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні знову зріс, хворобу діагностували у майже 7 тисяч людей. В ОПУ ймовірно спалах інфекції. Критична ситуація у Франківську – усі місця в лікарнях зайняті. У Бельгії брак лікарів. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 27 жовтня

За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 6 677 людей. На жаль, зареєстрували 126 летальних випадків від ускладнень хвороби. Натомість видужали – 2 799 хворих.

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Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 355 601 випадок коронавірусної хвороби. Померли 6 590 людей, одужали 145 336.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 34 887 (+525)

Харківська область – 33 806 (+556)

Львівська область – 28 086 (+478)

Одеська область – 22 640 (+461)

Чернівецька область – 20 117 (+389)

Тернопільська область – 19 522 (+261)

Івано-Франківська область – 18 915 (+325)

Рівненська область – 18 003 (+273)

Київська область – 15 156 (+311)

Хмельницька область – 13 845 (+363)

Дніпропетровська область – 13 418 (+274)

Закарпатська область – 13 345 (+201)

Житомирська область – 12 878 (+345)

Волинська область – 12 635 (+232)

Сумська область – 10 810 (+205)

Вінницька область – 9506 (+105)

Донецька область – 8819 (+118)

Запорізька область – 8463 (+331)

Полтавська область – 8350 (+294)

Черкаська область – 8301 (+154)

Чернігівська область – 8083 (+112)

Миколаївська область – 7194 (+125)

Херсонська область – 3344 (+108)

Луганська область – 3321 (+88)

Кіровоградська область – 2157 (+43)

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 797 (+14)

Київ – 706 (+7)

Харківська область – 504 (+9)

Чернівецька область – 442 (+5)

Івано-Франківська область – 420 (+4)

Закарпатська область – 357 (+4)

Київська область – 343 (+8)

Одеська область – 338 (+5)

Дніпропетровська область – 323 (+8)

Волинська область – 249 (+2)

Тернопільська область – 245 (+4)

Рівненська область – 228 (+6)

Житомирська область – 219 (+9)

Хмельницька область – 204 (+1)

Вінницька область – 168 (+2)

Сумська область – 162 (+9)

Полтавська область – 159 (+6)

Миколаївська область – 137 (+4)

Запорізька область – 104 (+7)

Черкаська область – 89 (+3)

Чернігівська область – 88 (+1)

Донецька область – 87

Кіровоградська область – 84 (+2)

Херсонська область – 72 (+2)

Луганська область – 65 (+4)

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу кількість хворих медичних працівників в Україні збільшилася на 271. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 21 802 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%

за минулу добу кількість хворих медичних працівників в Україні збільшилася на 271. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 21 802 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6% Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: на коронавірус хворіють 1383 військових. Усього від початку пандемії одужали 3 734 військовослужбовці, померли – 14 інфікованих.

Головні новини про коронавірус в Україні

Досі жодна з областей України не готова до послаблення карантину

Станом на 27 жовтня жодна із областей України не готова до послаблення карантину. За кількістю заражених COVID-19 лідирує Чернівецька область. Найнижчий показник інфікування у Кіровоградській, Вінницькій та Херсонській областях.



Показники зараження COVID-19 в Україні / Фото МОЗ

Про те, які міста потрапили до зеленої, жовтої та помаранчевої зон – дивіться за посланням.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

В Івано-Франківську критична ситуація: усі місця для хворих на COVID-19 заповнені

Начальниця управління охорони здоров'я регіону Марія Бойко під час оперативної наради розповіла, що лише за останню добу до медичних установ міста поклали 44 хворих.

За її словами, наразі в лікарнях Івано-Франківська всі ліжка визначені для ковідних хворих зайняті.

Так, з пневмоніями і підозрами на COVID-19 госпіталізували 399 людей. У Центральній міській клінічній лікарні – 265 осіб, в першій міській лікарні – 134 людини.

В Офісі Президента України ймовірний спалах коронавірусу

Зокрема, хворобу підозрюють у кількох заступників Єрмака. Про те, що захворіла на COVID-19, уже підтвердила Юлія Ковалів – заступниця керівника ОПУ.

Майже пів сотні працівників ЧАЕС інфікувалися COVID-19: деталі

Серед персоналу Чорнобильської АЕС коронавірус виявили у 40 людей. Лише один працівник атомної електростанції наразі перебуває у лікарні.

Ще 18 людей лікуються вдома, а 21 працівник – вже одужав.

Читайте матеріал 24 каналу про те що відомо про українську вакцину від COVID-19

Новини про коронавірус у світі 27 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 43 мільйони людей, з них близько 30 мільйонів уже одужали, але, на жаль, 1 060 208 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 704 968;

Індія – 7 946 429;

Бразилія – 5 409 854;

Росія – 1 537 142;

Франція – 1 209 651.

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