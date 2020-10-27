Новини про коронавірус 27 жовтня: критична ситуація у Франківську, спалах в Офісі Президента
Добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні знову зріс, хворобу діагностували у майже 7 тисяч людей. В ОПУ ймовірно спалах інфекції. Критична ситуація у Франківську – усі місця в лікарнях зайняті. У Бельгії брак лікарів. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 27 жовтня
За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 6 677 людей. На жаль, зареєстрували 126 летальних випадків від ускладнень хвороби. Натомість видужали – 2 799 хворих.
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Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 34 887 (+525)
- Харківська область – 33 806 (+556)
- Львівська область – 28 086 (+478)
- Одеська область – 22 640 (+461)
- Чернівецька область – 20 117 (+389)
- Тернопільська область – 19 522 (+261)
- Івано-Франківська область – 18 915 (+325)
- Рівненська область – 18 003 (+273)
- Київська область – 15 156 (+311)
- Хмельницька область – 13 845 (+363)
- Дніпропетровська область – 13 418 (+274)
- Закарпатська область – 13 345 (+201)
- Житомирська область – 12 878 (+345)
- Волинська область – 12 635 (+232)
- Сумська область – 10 810 (+205)
- Вінницька область – 9506 (+105)
- Донецька область – 8819 (+118)
- Запорізька область – 8463 (+331)
- Полтавська область – 8350 (+294)
- Черкаська область – 8301 (+154)
- Чернігівська область – 8083 (+112)
- Миколаївська область – 7194 (+125)
- Херсонська область – 3344 (+108)
- Луганська область – 3321 (+88)
- Кіровоградська область – 2157 (+43)
Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 797 (+14)
- Київ – 706 (+7)
- Харківська область – 504 (+9)
- Чернівецька область – 442 (+5)
- Івано-Франківська область – 420 (+4)
- Закарпатська область – 357 (+4)
- Київська область – 343 (+8)
- Одеська область – 338 (+5)
- Дніпропетровська область – 323 (+8)
- Волинська область – 249 (+2)
- Тернопільська область – 245 (+4)
- Рівненська область – 228 (+6)
- Житомирська область – 219 (+9)
- Хмельницька область – 204 (+1)
- Вінницька область – 168 (+2)
- Сумська область – 162 (+9)
- Полтавська область – 159 (+6)
- Миколаївська область – 137 (+4)
- Запорізька область – 104 (+7)
- Черкаська область – 89 (+3)
- Чернігівська область – 88 (+1)
- Донецька область – 87
- Кіровоградська область – 84 (+2)
- Херсонська область – 72 (+2)
- Луганська область – 65 (+4)
- Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу кількість хворих медичних працівників в Україні збільшилася на 271. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 21 802 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%
- Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: на коронавірус хворіють 1383 військових. Усього від початку пандемії одужали 3 734 військовослужбовці, померли – 14 інфікованих.
Головні новини про коронавірус в Україні
Досі жодна з областей України не готова до послаблення карантину
Станом на 27 жовтня жодна із областей України не готова до послаблення карантину. За кількістю заражених COVID-19 лідирує Чернівецька область. Найнижчий показник інфікування у Кіровоградській, Вінницькій та Херсонській областях.
Показники зараження COVID-19 в Україні / Фото МОЗ
Про те, які міста потрапили до зеленої, жовтої та помаранчевої зон – дивіться за посланням.
Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу
В Івано-Франківську критична ситуація: усі місця для хворих на COVID-19 заповнені
Начальниця управління охорони здоров'я регіону Марія Бойко під час оперативної наради розповіла, що лише за останню добу до медичних установ міста поклали 44 хворих.
За її словами, наразі в лікарнях Івано-Франківська всі ліжка визначені для ковідних хворих зайняті.
Так, з пневмоніями і підозрами на COVID-19 госпіталізували 399 людей. У Центральній міській клінічній лікарні – 265 осіб, в першій міській лікарні – 134 людини.
В Офісі Президента України ймовірний спалах коронавірусу
Зокрема, хворобу підозрюють у кількох заступників Єрмака. Про те, що захворіла на COVID-19, уже підтвердила Юлія Ковалів – заступниця керівника ОПУ.
Майже пів сотні працівників ЧАЕС інфікувалися COVID-19: деталі
Серед персоналу Чорнобильської АЕС коронавірус виявили у 40 людей. Лише один працівник атомної електростанції наразі перебуває у лікарні.
Ще 18 людей лікуються вдома, а 21 працівник – вже одужав.
Читайте матеріал 24 каналу про те що відомо про українську вакцину від COVID-19
Новини про коронавірус у світі 27 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 43 мільйони людей, з них близько 30 мільйонів уже одужали, але, на жаль, 1 060 208 хворих померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 8 704 968;
- Індія – 7 946 429;
- Бразилія – 5 409 854;
- Росія – 1 537 142;
- Франція – 1 209 651.
Маски навіть у ліфті: через COVID-19 у Росії посилять карантин
Через погіршення ситуації з коронавірусом Росія з 28 жовтня посилить карантин. Жителів країни зобов'язали носити захисні маски в місцях масового перебування, зокрема, у транспорті, на парковках і в ліфтах.
У Бельгії закликають працювати лікарів із безсимптомним COVID-19
На сьогодні вже 10 лікарень звернулися з проханням, щоб персонал, у якого позитивний результат тесту, однак хвороба протікає без симптомів немає, продовжував працювати.
Глава бельгійської Асоціації медичних союзів сказав, що країна немає іншого вибору, якщо вони хочуть запобігти краху лікарняної системи протягом декількох днів.
Наскільки стійкий імунітет формується після легкого перебігу коронавірусу
Стійкість імунітету до коронавірусу після перенесеного COVID-19 залежить від того, наскільки важко протікала хвороба.
У людей, які перенесли нову коронавірусну інфекцію, виробляються антитіла проти SARS-CoV-2. Але вчені досі точно не знають, як довго присутні ці антитіла в організмі та чи можуть вони захищати від повторного зараження COVID-19.
У людей з легкими симптомами імунна відповідь була слабша. Згідно з формулюванням вчених, до кінця періоду спостереження "титри антитіл впали до показників початку дослідження".