Днями стало відомо про завершення доклінічної фази дослідження української вакцини від COVID-19. Попереду – ще низка випробувань, які відбуватимуться, ймовірно, не в Україні.

Сайт 24 каналу розповідає все, що відомо про українську вакцину на цей момент.

Деталі Українська вакцина проти COVID-19: вчені повідомили про успіх під час доклінічних досліджень

На якому етапі розробка зараз?

20 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, разом із вченими та науковцями презентували результати доклінічної фази дослідження кандидата унікальної української вакцини проти COVID-19.

Дослідження тривали пів року і підтвердили нейтралізацію вірусу COVID-19 в інфікованих клітинах людини. У МОЗ додали, що розробники надалі працюватимуть над проходженням усіх клінічних фаз виготовлення цієї вакцини (йдеться про тестування на людях). Українцям обіцяють повідомляти про результати "відповідно до можливостей розкриття інформації".

При цьому йдеться про те, що майбутній препарат може допомогти боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, що постійно мутують.



Поки що відбулися лише доклінічні дослідження вакцини (на тваринах) / Фото Getty Images

Як розповів РБК-Україна один із розробників препарату Михайло Фаворов, Україна матиме вакцину від COVID-19 власного виробництва приблизно через рік. Сьогодні ж у компанії ще шукають партнерів для того, щоб розпочати виробництво.

Якщо все буде добре, а це – дуже складний, тонкий і дорогий процес, то ми сподіваємося, що 9-12 місяців нам вистачить, щоб отримати вже вакцину,

– пояснив вчений.

До клінічної фази дослідження планують перейти через три місяці.

При цьому в Україні немає лабораторій з необхідним рівнем біозахисту для роботи з вірусами та технічних можливостей для подальших досліджень. Однак, за словами Фаворова, для майбутніх експериментів учені домовляються з Туреччиною.

Президент Володимир Зеленський уже заявив, що готовий випробувати на собі українську вакцину від коронавірусу. Проте зазначив: якщо в інших країнах вона з'явиться швидше, Україна купуватиме закордонні аналоги.

Скільки коштує розробка вакцини?

В цілому розробка української вакцини, доклінічну фазу дослідження якої завершили, коштуватиме приблизно 100-150 мільйонів гривень.

Хоча головний санітарний лікар Віктор Ляшко ефірі каналу "Україна 24" раніше зазначав, що Україна не має достатньо грошей на розробку власної вакцини проти коронавірусу.

Розробка вакцини – це досить недешеве задоволення. 10 мільйонів на першій стадії – це розробка пошуку технологій. Далі, коли є технологія, треба її адаптувати та подивитися на ті технології, якими володіють наші фармацевтичні виробники. І далі поєднувати замовлення держави, готовність і спроможність наших фармацевтичних виробників,

– пояснив він.

Тож МОЗ також веде перемовини з вітчизняними фармацевтичними виробниками щодо можливості виробництва в Україні іноземних вакцин, випробування яких уже завершується.

У чому особливість української вакцини?

Михайло Фаворов пояснив, що українським розробникам вдалося створити проєкт білка, який він вважає "одним із найкращих у світі".

Тому що доступні не лише антитіла класу M і G, мене вразила розробка Total-антитіл, що допомагає точно визначити терміни хвороби. Але зараз зроблений і тест на антиген, який адекватний ПЛР. Він буде зараз впроваджуватися в якості додаткового тесту для діагностики,

– пояснив Фаворов.

Він додав, що серед тих, хто перехворів на COVID-19, до 100% мають антитіла до білка, який був розроблений. Тобто, це – природний антиген, який, цілком можливо, якщо стане вакциною, то зможе захистити людей. Експерт наголошує: його патент належить Україні (Діапроф-Мед).

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"Ми з'ясували, що цей білок є часткою, він згортається в кульку 25 нанометрів. Про що це говорить? Про те, що кулька має 3D-ефект, і захворювання буде взаємодіяти тільки з кулькою. Потім ми проімунізували кроликів, мишей, щурів. І всі дали дуже хорошу відповідь. Це говорило про те, що антитіла виробляються, і цей білок може стати вакциною", – додав Михайло Фаворов.

Тобто білок нейтралізує вірус, не порушуючи структуру клітин. Однак, наскільки вакцина буде ефективною – покажуть клінічні випробування хоча б першої або другої з трьох фаз.

Як проводяться клінічні випробування вакцини?

Клінічні випробування вакцини проводять на добровольцях. Перша та друга фази – на здорових людях молодого віку. Це потрібно для того, щоб перевірити, чи викликає вакцина у них імунну відповідь.

Для третьої фази беруть людей різного віку та статі, з хронічними й гострими захворюваннями. Так перевіряють, як вакцина працює за різних умов, та передбачають можливість виникнення побічних ефектів.

Хто займається розробкою вакцини?

Наразі відомо ім'я лише одного з розробників – міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов.

Відомо, що він закінчив Московський державний медико-стоматологічний університет та багато років працював у країнах Східної Європи та колишнього СРСР. Проживає у США та є президентом компанії DiaPrep System Incorporated. Організація займається, зокрема, науково-практичною та освітньою діяльністю у різних країнах.

Більш детальної інформації, як про саму вакцину, так і про фахівців, які працюють над її розробкою, поки що не розголошують.