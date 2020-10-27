На днях стало известно о завершении доклинической фазы исследования украинской вакцины от COVID-19. Впереди – еще ряд испытаний, которые пройдут, вероятно, не в Украине.

Сайт 24 канала рассказывает все, что известно об украинской вакцине на данный момент.

Детали Украинская вакцина против COVID-19: ученые сообщили об успехе доклинических исследований

На каком этапе разработка сейчас?

20 октября министр здравоохранения Максим Степанов, вместе со специалистами и учеными представил результаты доклинической фазы исследования кандидата уникальной украинской вакцины против COVID-19.

Исследования продолжались полгода и подтвердили нейтрализацию вируса COVID-19 в инфицированных клетках человека. В Минздраве добавили, что разработчики в дальнейшем будут работать над прохождением всех клинических фаз изготовления этой вакцины (речь идет о тестировании на людях). Украинцам обещают сообщать о результатах "в соответствии с возможностями раскрытия информации".

При этом речь идет о том, что будущий препарат может помочь бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.



Пока состоялись только доклинические исследования вакцины (на животных) / Фото Getty Images

Как рассказал РБК-Украина один из разработчиков препарата Михаил Фаворов, Украина будет иметь вакцину от COVID-19 собственного производства примерно через год. Сегодня же в компании еще ищут партнеров для того, чтобы начать производство.

Если все будет хорошо, а это – очень сложный, тонкий и дорогой процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину,

– пояснил ученый.

К клинической фазе исследования планируют перейти через три месяца.

При этом в Украине нет лабораторий с необходимым уровнем биозащиты для работы с вирусами и технических возможностей для дальнейших исследований. Однако, по словам Фаворова, для будущих экспериментов ученые договариваются с Турцией.

Президент Владимир Зеленский уже заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса. Однако отметил, что если в других странах она появится быстрее, Украина будет покупать зарубежные аналоги.

Сколько стоит разработка вакцины?

В целом разработка украинской вакцины, доклиническую фазу исследования которой завершили, будет стоить примерно 100-150 миллионов гривен.

Хотя главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" ранее отмечал, что Украина не имеет достаточно денег на разработку собственной вакцины против коронавируса.

Разработка вакцины – это весьма недешевое удовольствие. 10 миллионов на первой стадии – это разработка поиска технологий. Далее, есть технология, надо ее адаптировать и посмотреть на те технологии, которыми обладают наши фармацевтические производители. И дальше совмещать заказ государства, готовность и способность наших фармацевтических производителей,

– пояснил он.

Поэтому Минздрав также ведет переговоры с отечественными фармацевтическими производителями о возможности производства в Украине иностранных вакцин, испытания которых уже завершается.

В чем особенность украинской вакцины?

Михаил Фаворов объяснил, что украинским разработчикам удалось создать проект белка, который он считает "одним из лучших в мире".

Потому что доступны не только антитела класса M и G, меня поразила разработка Total-антител, что помогает точно определить сроки болезни. Но сейчас сделан и тест на антиген, адекватный ПЦР. Он будет сейчас внедряться в качестве дополнительного теста для диагностики,

– пояснил Фаворов.

Он добавил, что среди тех, кто переболел COVID-19 до 100% имеют антитела к белку, который был разработан. То есть, это – естественный антиген, который, вполне возможно, если станет вакциной, то сможет защитить людей. Эксперт подчеркивает: его патент принадлежит Украине (Диапроф-Мед).

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"Мы выяснили, что этот белок является частью, он сворачивается в шарик 25 нанометров. О чем это говорит? О том, что шарик имеет 3D-эффект, и заболевание будет взаимодействовать только с шариком. Затем мы проимунизировали кроликов, мышей, крыс. И все дали очень хороший ответ. Это говорило о том, что антитела вырабатываются, и этот белок может стать вакциной", – добавил Михаил Фаворов.

То есть белок нейтрализует вирус, не нарушая структуру клеток. Однако, насколько вакцина будет эффективной – покажут клинические испытания хотя бы первой или второй из трех фаз.

Как проводятся клинические испытания вакцины?

Клинические испытания вакцины проводят на добровольцах. Первая и вторая фазы – на здоровых людях молодого возраста. Это нужно для того, чтобы проверить, вызывает ли вакцина у них иммунный ответ.

Для третьей фазы берут людей разного возраста и пола, с хроническими и острыми заболеваниями. Так проверяют, как вакцина работает при разных условиях, и предусматривают возможность возникновения побочных эффектов.

Кто занимается разработкой вакцины?

Известно имя только одного из разработчиков – международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

Известно, что он окончил Московский государственный медико-стоматологический университет и много лет работал в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Проживает в США и является президентом компании DiaPrep System Incorporated. Организация занимается, в частности, научно-практической и образовательной деятельностью в различных странах.

Более детальной информации, как о самой вакцине, так и о специалистах, которые работают над ее разработкой, пока не разглашают.