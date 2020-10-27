Суточный прирост больных COVID-19 в Украине снова вырос, болезнь диагностировали у почти 7 тысяч человек. В ОПУ вероятно вспышка инфекции. Критическая ситуация в Ивано-Франковске – все места в больницах заняты. В Бельгии нехватка врачей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 27 октября

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 6 677 человек. К сожалению, зарегистрировали 126 летальных случаев от осложнений болезни. Зато выздоровели – 2 799 больных.

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Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 355 601 случай коронавирусной болезни. Умерли 6 590 человек, выздоровели 145 336.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 34 887 (+525)

Харьковская область – 33 806 (+556)

Львовская область – 28 086 (+478)

Одесская область – 22 640 (+461)

Черновицкая область – 20 117 (+389)

Тернопольская область – 19 522 (+261)

Ивано-Франковская область – 18 915 (+325)

Ровненская область – 18 003 (+273)

Киевская область – 15 156 (+311)

Хмельницкая область – 13 845 (+363)

Днепропетровская область – 13 418 (+274)

Закарпатская область – 13 345 (+201)

Житомирская область – 12 878 (+345)

Волынская область – 12 635 (+232)

Сумская область – 10 810 (+205)

Винницкая область – 9 506 (+105)

Донецкая область – 8 819 (+118)

Запорожская область – 8 463 (+331)

Полтавская область – 8 350 (+294)

Черкасская область – 8 301 (+154)

Черниговская область – 8 083 (+112)

Николаевская область – 7 194 (+125)

Херсонская область – 3 344 (+108)

Луганская область – 3 321 (+88)

Кировоградская область – 2 157 (+43)

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 797 (+14)

Киев – 706 (+7)

Харьковская область – 504 (+9)

Черновицкая область – 442 (+5)

Ивано-Франковская область – 420 (+4)

Закарпатская область – 357 (+4)

Киевская область – 343 (+8)

Одесская область – 338 (+5)

Днепропетровская область – 323 (+8)

Волынская область – 249 (+2)

Тернопольская область – 245 (+4)

Ровненская область – 228 (+6)

Житомирская область – 219 (+9)

Хмельницкая область – 204 (+1)

Винницкая область – 168 (+2)

Сумская область – 162 (+9)

Полтавская область – 159 (+6)

Николаевская область – 137 (+4)

Запорожская область – 104 (+7)

Черкасская область – 89 (+3)

Черниговская область – 88 (+1)

Донецкая область – 87

Кировоградская область – 84 (+2)

Херсонская область – 72 (+2)

Луганская область – 65 (+4)

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: за минувшие сутки количество больных медицинских работников в Украине увеличилось на 271. В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 21 802 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%

за минувшие сутки количество больных медицинских работников в Украине увеличилось на 271. В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 21 802 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6% Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: коронавирусом болеют 1 383 военных. Всего с начала пандемии выздоровели 3 734 военнослужащих, умерли – 14 инфицированных.

Главные новости о коронавирусе в Украине

До сих пор ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина

По состоянию на 27 октября ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина. По количеству зараженных COVID-19 лидирует Черновицкая область. Самый низкий показатель инфицирования в Кировоградской, Винницкой и Херсонской областях.



Показатели заражения COVID-19 в Украине / Фото Минздрава

О том, какие города попали в зеленую, желтую и оранжевую зоны – смотрите по ссылке.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала

В Ивано-Франковске критическая ситуация: все места для больных COVID-19 заполнены

Начальник управления здравоохранения региона Мария Бойко во время оперативного совещания рассказала, что только за последние сутки в медицинские учреждения города положили 44 больных.

По ее словам, сейчас в больницах Ивано-Франковска все кровати, определенные для ковидных больных, заняты.

Так, с пневмониями и подозрениями на COVID-19 госпитализировали 399 человек. В Центральной городской клинической больнице – 265 человек, в первой городской больнице – 134 человека.

В Офисе Президента Украины вероятная вспышка коронавируса

В частности, болезнь подозревают у нескольких заместителей руководителя органа Андрея Ермака.

О том, что заболела COVID-19, уже подтвердила Юлия Кузнецова – заместитель руководителя ОПУ.

Почти полсотни работников ЧАЭС заразились COVID-19: детали

Среди персонала Чернобыльской АЭС коронавирус обнаружили у 40 человек. Лишь один работник атомной электростанции в настоящее время находится в больнице.

Еще 18 человек лечатся дома, а 21 работник – уже выздоровел.

Читайте материал 24 канала о том, что известно об украинской вакцине от COVID-19

Новости о коронавирусе в мире 27 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 43 миллионов человек, из них около 30 миллионов уже выздоровели, но, к сожалению, 1 060 208 заболевших умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 704 968; Индия – 7 946 429; Бразилия – 5 409 854; Россия – 1 537 142; Франция – 1 209 651.

Маски даже в лифте: из-за COVID-19 в России ужесточат карантин

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Россия с 28 октября усилит карантин. Жителей страны обязали носить защитные маски в местах массового пребывания, в частности, в транспорте, на парковках и в лифтах.

В Бельгии призывают работать врачей с бессимптомным COVID-19

На сегодня уже 10 больниц обратились с просьбой, чтобы персонал, у которого положительный результат теста, однако болезнь протекает без симптомов, продолжал работать.

Глава бельгийской Ассоциации медицинских союзов сказал, что у страны нет другого выбора, если они хотят предотвратить крах больничной системы в течение нескольких дней.

Насколько стойкий иммунитет формируется после легкого течения коронавируса

Устойчивость иммунитета к коронавирусу после перенесенного COVID-19 зависит от того, насколько трудно протекала болезнь.

У людей, перенесших новую коронавирусую инфекцию, вырабатываются антитела против SARS-CoV-2. Но ученые до сих пор точно не знают, как долго присутствуют эти антитела в организме и могут ли они защищать от повторного заражения COVID-19.

У людей с легкими симптомами иммунный ответ был слабее. Согласно формулировке ученых, к концу периода наблюдения "титры антител упали до показателей начала исследования".