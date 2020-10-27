Новости о коронавирусе 27 октября: критическая ситуация в Ивано-Франковске, вспышка в ОП
Суточный прирост больных COVID-19 в Украине снова вырос, болезнь диагностировали у почти 7 тысяч человек. В ОПУ вероятно вспышка инфекции. Критическая ситуация в Ивано-Франковске – все места в больницах заняты. В Бельгии нехватка врачей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 27 октября
За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 6 677 человек. К сожалению, зарегистрировали 126 летальных случаев от осложнений болезни. Зато выздоровели – 2 799 больных.
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Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 34 887 (+525)
- Харьковская область – 33 806 (+556)
- Львовская область – 28 086 (+478)
- Одесская область – 22 640 (+461)
- Черновицкая область – 20 117 (+389)
- Тернопольская область – 19 522 (+261)
- Ивано-Франковская область – 18 915 (+325)
- Ровненская область – 18 003 (+273)
- Киевская область – 15 156 (+311)
- Хмельницкая область – 13 845 (+363)
- Днепропетровская область – 13 418 (+274)
- Закарпатская область – 13 345 (+201)
- Житомирская область – 12 878 (+345)
- Волынская область – 12 635 (+232)
- Сумская область – 10 810 (+205)
- Винницкая область – 9 506 (+105)
- Донецкая область – 8 819 (+118)
- Запорожская область – 8 463 (+331)
- Полтавская область – 8 350 (+294)
- Черкасская область – 8 301 (+154)
- Черниговская область – 8 083 (+112)
- Николаевская область – 7 194 (+125)
- Херсонская область – 3 344 (+108)
- Луганская область – 3 321 (+88)
- Кировоградская область – 2 157 (+43)
Сколько украинцев умерли от коронавируса
- Львовская область – 797 (+14)
- Киев – 706 (+7)
- Харьковская область – 504 (+9)
- Черновицкая область – 442 (+5)
- Ивано-Франковская область – 420 (+4)
- Закарпатская область – 357 (+4)
- Киевская область – 343 (+8)
- Одесская область – 338 (+5)
- Днепропетровская область – 323 (+8)
- Волынская область – 249 (+2)
- Тернопольская область – 245 (+4)
- Ровненская область – 228 (+6)
- Житомирская область – 219 (+9)
- Хмельницкая область – 204 (+1)
- Винницкая область – 168 (+2)
- Сумская область – 162 (+9)
- Полтавская область – 159 (+6)
- Николаевская область – 137 (+4)
- Запорожская область – 104 (+7)
- Черкасская область – 89 (+3)
- Черниговская область – 88 (+1)
- Донецкая область – 87
- Кировоградская область – 84 (+2)
- Херсонская область – 72 (+2)
- Луганская область – 65 (+4)
- Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: за минувшие сутки количество больных медицинских работников в Украине увеличилось на 271. В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 21 802 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%
- Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: коронавирусом болеют 1 383 военных. Всего с начала пандемии выздоровели 3 734 военнослужащих, умерли – 14 инфицированных.
Главные новости о коронавирусе в Украине
До сих пор ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина
По состоянию на 27 октября ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина. По количеству зараженных COVID-19 лидирует Черновицкая область. Самый низкий показатель инфицирования в Кировоградской, Винницкой и Херсонской областях.
Показатели заражения COVID-19 в Украине / Фото Минздрава
О том, какие города попали в зеленую, желтую и оранжевую зоны – смотрите по ссылке.
Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала
В Ивано-Франковске критическая ситуация: все места для больных COVID-19 заполнены
Начальник управления здравоохранения региона Мария Бойко во время оперативного совещания рассказала, что только за последние сутки в медицинские учреждения города положили 44 больных.
По ее словам, сейчас в больницах Ивано-Франковска все кровати, определенные для ковидных больных, заняты.
Так, с пневмониями и подозрениями на COVID-19 госпитализировали 399 человек. В Центральной городской клинической больнице – 265 человек, в первой городской больнице – 134 человека.
В Офисе Президента Украины вероятная вспышка коронавируса
В частности, болезнь подозревают у нескольких заместителей руководителя органа Андрея Ермака.
О том, что заболела COVID-19, уже подтвердила Юлия Кузнецова – заместитель руководителя ОПУ.
Почти полсотни работников ЧАЭС заразились COVID-19: детали
Среди персонала Чернобыльской АЭС коронавирус обнаружили у 40 человек. Лишь один работник атомной электростанции в настоящее время находится в больнице.
Еще 18 человек лечатся дома, а 21 работник – уже выздоровел.
Читайте материал 24 канала о том, что известно об украинской вакцине от COVID-19
Новости о коронавирусе в мире 27 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 43 миллионов человек, из них около 30 миллионов уже выздоровели, но, к сожалению, 1 060 208 заболевших умерли.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 8 704 968;
- Индия – 7 946 429;
- Бразилия – 5 409 854;
- Россия – 1 537 142;
- Франция – 1 209 651.
Маски даже в лифте: из-за COVID-19 в России ужесточат карантин
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Россия с 28 октября усилит карантин. Жителей страны обязали носить защитные маски в местах массового пребывания, в частности, в транспорте, на парковках и в лифтах.
В Бельгии призывают работать врачей с бессимптомным COVID-19
На сегодня уже 10 больниц обратились с просьбой, чтобы персонал, у которого положительный результат теста, однако болезнь протекает без симптомов, продолжал работать.
Глава бельгийской Ассоциации медицинских союзов сказал, что у страны нет другого выбора, если они хотят предотвратить крах больничной системы в течение нескольких дней.
Насколько стойкий иммунитет формируется после легкого течения коронавируса
Устойчивость иммунитета к коронавирусу после перенесенного COVID-19 зависит от того, насколько трудно протекала болезнь.
У людей, перенесших новую коронавирусую инфекцию, вырабатываются антитела против SARS-CoV-2. Но ученые до сих пор точно не знают, как долго присутствуют эти антитела в организме и могут ли они защищать от повторного заражения COVID-19.
У людей с легкими симптомами иммунный ответ был слабее. Согласно формулировке ученых, к концу периода наблюдения "титры антител упали до показателей начала исследования".