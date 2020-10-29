Медицинские работники во время пандемии COVID-19 подвергаются огромной опасности. В их честь устраивают флешмобы с благодарностью, а волонтеры, пациенты и чиновники на местах пытаются обеспечить необходимыми средствами защиты – чтобы уберечь.

В Фонде социального страхования Украины на запрос сайта 24 канала рассказали, сколько получают медицинские работники в случае заболевания COVID-19 и от чего зависит сумма выплат.

Важно Компенсации не будет, больничные ждем до сих пор: откровенный рассказ медика, перенесшего COVID-19

Выплаты в случае болезни или смерти

Так, на страховые выплаты имеют право медицинские работники, которые инфицировались COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, или члены семей медиков в случае смерти последних от COVID-19. Это регулируется Законом №1645 и постановлением Кабмина №498.

Так, в случае смерти медицинского работника, его членам семьи, родителям и иждивенцам выплачивают пособие – 1 576 500,0 гривен.

Если медицинскому работнику устанавливают группу инвалидности и степень утраты трудоспособности в течение года в результате осложнений от COVID-19, выплата производится разово в таких размерах:

для лиц с инвалидностью I группы – 840 800,0 грн;

для лиц с инвалидностью II группы – 735 700,0 грн;

для лиц с инвалидностью III группы – 630 600,0 грн.

Последние данные 475 медиков заболели коронавирусом в Украине в целом за сутки

В целом Фонд предоставляет:

пособие по временной нетрудоспособности – больничные выплаты (для медиков – 100% среднего заработка);

– больничные выплаты (для медиков – 100% среднего заработка); единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности : сумму определяют для каждого случая отдельно, в зависимости от степени потери трудоспособности (максимальная, если человек больше не может выполнять свои обязанности из-за осложнений от COVID-19 – 37 349 грн);

: сумму определяют для каждого случая отдельно, в зависимости от степени потери трудоспособности (максимальная, если человек больше не может выполнять свои обязанности из-за осложнений от COVID-19 – 37 349 грн); единовременное пособие для семей в случае смерти человека – 219 700 грн; также 43 940 грн получает каждое лицо, находившееся на иждивении умершего;

– 219 700 грн; также 43 940 грн получает каждое лицо, находившееся на иждивении умершего; ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной потери трудоспособности – компенсирует соответствующую часть утраченного заработка (максимальный размер не превышает 21 970 грн);

– компенсирует соответствующую часть утраченного заработка (максимальный размер не превышает 21 970 грн); страховую выплату в размере среднемесячного заработка при временном переводе на более легкую и нижеоплачиваемую работу ;

; ежемесячную страховую выплату лицам, потерявшим кормильца (максимально – 21 970 грн);

(максимально – 21 970 грн); возмещение стоимости похорон и связанных с этим ритуальных услуг.

Надбавки за работу с пациентами с COVID-19 получают не все медики

В Национальной службе здоровья Украины пояснили: оплату за лечение пациентов с COVID-19 получают только работники тех заведений, которые определены для госпитализации пациентов с коронавирусом и имеют соответствующий договор с НСЗУ.

Тариф за стационарное лечение пациентов с COVID-19 – 300% к зарплатам врачам, которые непосредственно привлечены к оказанию медпомощи таким пациентам и входят в состав специальных медицинских команд.