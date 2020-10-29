Медичні працівники під час пандемії COVID-19 піддаються величезній небезпеці. На їхню честь влаштовують флешмоби з подякою, а волонтери, пацієнти та чиновники на місцях намагаються забезпечити необхідними засобами захисту – аби вберегти.

У Фонді соціального страхування України на запит сайту 24 каналу розповіли, скільки отримують медичні працівники у разі захворювання на COVID-19 і від чого залежить сума виплат.

Важливо Компенсації не буде, лікарняні чекаємо досі: відверта розповідь медика, який переніс COVID-19

Виплати у разі хвороби чи смерті

Так, на страхові виплати мають право медичні працівники, які інфікувалися COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, або члени сімей медиків у випадку смерті останніх від COVID-19. Це регулюється Законом №1645 та постановою Кабміну №498.

Так, у разі смерті медичного працівника, його членам сім'ї, батькам та утриманцям виплачують допомогу – 1 576 500,0 гривень.

Якщо медичному працівникові встановлюють групу інвалідності та ступінь втрати працездатності протягом року внаслідок ускладнень від COVID-19, виплата проводиться разово у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю І групи – 840 800,0 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 735 700,0 грн;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 630 600,0 грн.

Останні дані 475 медиків захворіли на коронавірус в Україні всього за добу

Загалом Фонд надає:

допомогу по тимчасовій непрацездатності – лікарняні виплати (для медиків – 100% середнього заробітку);

– лікарняні виплати (для медиків – 100% середнього заробітку); одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності : суму визначають для кожного випадку окремо, залежно від ступеня втрати працездатності (максимальна, якщо людина більше не може виконувати свої обов'язки через ускладнення від COVID-19 – 37 349 грн);

: суму визначають для кожного випадку окремо, залежно від ступеня втрати працездатності (максимальна, якщо людина більше не може виконувати свої обов'язки через ускладнення від COVID-19 – 37 349 грн); одноразову допомогу для сімей у випадку смерті людини – 219 700 грн; також 43 940 грн отримує кожна особа, яка перебувала на утриманні померлого;

– 219 700 грн; також 43 940 грн отримує кожна особа, яка перебувала на утриманні померлого; щомісячну страхову виплату у випадку часткової чи повної втрати працездатності – компенсує відповідну частину втраченого заробітку (максимальний розмір не перевищує 21 970 грн);

– компенсує відповідну частину втраченого заробітку (максимальний розмір не перевищує 21 970 грн); страхову виплату у розмірі середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні на легшу та нижчеоплачувану роботу ;

; щомісячну страхову виплату особам, які втратили годувальника (максимально – 21 970 грн);

(максимально – 21 970 грн); відшкодування вартості поховання та пов'язаних з цим ритуальних послуг.

Надбавки за роботу з пацієнтами з COVID-19 отримують не всі медики

У Національній службі здоров'я України пояснили: оплату за лікування пацієнтів з COVID-19 отримують тільки працівники тих закладів, які визначені для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом і мають відповідний договір з НСЗУ.

Тариф за стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 – 300% до зарплат лікарям, які безпосередньо залучені до надання меддопомоги таким пацієнтам і входять до складу спеціальних медичних команд.