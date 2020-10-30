В Украине ситуация с коронавирусом до конца недели традиционно ухудшилась, за сутки зарегистрировали наибольшее количество инфицированных. Рекордный показатель также и летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. В Европе заболеваемость тоже растет, некоторые страны уже ввели повторный локдаун. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 октября.

Новости о коронавирусе 30 октября

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболело рекордное количество людей – 8 312. Таким образом, по состоянию на сегодня, общее количество инфицированных в стране возросло до 378 729, сообщает 24 канал.

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Статистика распространения коронавируса в областях

Активно болеют в Украине сейчас 216 662 человека, они продолжают бороться с болезнью.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 140 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. Зато выздоровели 3 394 человека.

Распространение коронавируса в областях:

Винницкая область – 10115 (216);

Волынская область – 13326 (237);

Днепропетровская область – 14655 (354);

Донецкая область – 9643 (466);

Житомирская область – 13866 (348);

Закарпатская область – 14158 (316);

Запорожская область – 9567 (356);

Ивано-Франковская область – 19981 (385);

Кировоградская область – 2398 (90);

Киев – 36768 (741);

Киевская область – 16119 (339);

Львовская область – 29314 (425);

Луганская область – 3575 (93);

Николаевская область – 7574 (124);

Одесская область – 24116 (493);

Полтавская область – 9220 (290);

Ровенская область – 18857 (339);

Сумская область – 11508 (270);

Тернопольская область – 20411 (300);

Харьковская область – 35675 (659);

Херсонская область – 3800 (184);

Хмельницкая область – 15227 (521);

Черновицкая область – 21273 (367);

Черкасская область – 8952 (217);

Черниговская область – 8631 (182).

К сожалению, в стране зарегистрировали еще один печальный рекорд – по суточному приросту летальных случаев вследствие болезни. Так, за 29 октября в стране зафиксировали 173 смерти среди пациентов с коронавирусом.

По показателям смертности от COVID-19 Украина находится на 26 городе в мире.

Смертность от COVID-19 в областях:

Киев – 743;

Винницкая область – 178;

Волынская область – 266;

Днепропетровская область – 349;

Донецкая область – 97;

Житомирская область – 249;

Закарпатская область – 369;

Запорожская область – 118;

Ивано-Франковская область – 429;

Киевская область – 377;

Кировоградская область – 90;

Луганская область – 70;

Львовская область – 847;

Николаевская область – 158;

Одесская область – 373;

Полтавская область – 182;

Ровенская область – 242;

Сумская область – 186;

Тернопольская область – 253;

Харьковская область – 523;

Херсонская область – 80;

Хмельницкая область – 220;

Черкасская область – 96;

Черновицкая область – 458;

Черниговская область – 88.

Сколько медиков заболело коронавирусом в Украине : за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 396 медиков. В целом известно, что COVID-19 диагностировали 22 046 медицинским работникам.

: за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 396 медиков. В целом известно, что COVID-19 диагностировали 22 046 медицинским работникам. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали еще 189 военнослужащим и работникам ВСУ. Всего по состоянию на 30 октября в рядах Вооруженных сил Украины от болезни лечатся 1 558 человек. С начала пандемии коронавирус преодолели 3 947 военнослужащих и работников ВС Украины. К сожалению, вследствие недуга из жизни ушли 15 больных

Главные новости о коронавирусе в Украине

В красную зону попали 11 крупных городов: какие там ограничения

С понедельника, 2 ноября, там будут действовать самые жесткие ограничения, а все потому, что 30 октября Кабмин обновил карантинные зоны.

Какие города оказались в красной зоне

Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцевский и Турийский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынск, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попильнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области

Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынск, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попильнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области Ужгород и Береговое, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

и Береговое, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области; Пологовский район Запорожской области;

Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

и Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

Марковский и Троицкий районы Луганской области;

Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

Николаев Николаевской области;

Николаевской области; Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

Полтава Полтавской области;

Полтавской области; Ровно , и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Острожский районы Ровенской области;

, и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Острожский районы Ровенской области; Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

и Лебедин, Сумской район Сумской области; Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Козовский, Монастырыский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

Харьков , Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области; Хмельницкий , Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городоцкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярчевский

, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городоцкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярчевский Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застновский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Вижницкий, Застновский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области; Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

Больше о карантинном зонировании В Украине обновили карантинные зоны: каким образом



Какие ограничения действуют в карантинных зонах/Инфографика 24 канала

Минздрав рассматривает новый подход к карантинному зонированию

Министерство здравоохранения Украины не исключает возможность ухода от принципа карантинного зонирования по цветам. Такой вариант рассматривается и в правительстве. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Известно лишь, что Украина должна начать рассматривать единые принципы в карантинном зонировании. Однако о каких именно принципах идет речь – министр не уточнил.

Степанов сравнил ситуацию с COVID-19 в Украине и ЕС

В Украине ежедневно растет количество заболевших коронавирусом. Впрочем, такая ситуация происходит во всех странах Европы, и они вводят ограничения. Некоторые – даже повторный полный локдаун.

Украина же этот момент будет оттягивать до последнего. По словам министра Минздрава Максима Степанова, стратегия адаптивного карантина, когда в стране вводят ограничения постепенно, является абсолютно правильной.

Новости о коронавирусе в мире 29 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались почти 45 миллионов человек, из них более 30 миллионов уже выздоровели, но, к сожалению, 1 182 173 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 947 862;

Индия – 8 088 851;

Бразилия – 5 494 376;

Россия – 1 588 433;

Франция – 1 327 853.

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Полный локдаун должен быть крайней мерой, – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что введение строгого карантина должно быть для стран крайней мерой. Дело в том, что локдаун, кроме большого экономического ущерба, может нести серьезные проблемы для здоровья.

Какие страны усиливают карантин: последние новости

В Испании (более того – его продлили до мая 2021 года);

В Швейцарии;

В Германии вводят жесткий карантин.

Во Франции;

В Словакии вводят ограничения на передвижение.

В Польше минимум 2 недели будет действовать строгий карантин.

Исследования и открытия коронавируса

Маски могут навредить пожилым людям: что делать

Пожилые люди входят в группу риска тяжелого течения коронавирусной инфекции, поэтому им рекомендуют обязательно носить маски.

Но маски могут вызвать запотевание очков и ухудшать видимость. Кроме этого, они частично закрывают нижнее поле зрения: человек, который носит маску, хуже видит, что происходит под ногами. Такое ограничение может увеличивать риск падений.

Ученые из Центра когнитивной нейронауки Лондонского Университета Брунеля уверены, что пожилые люди не должны отказываться от видов активности, которые требуют ношения маски.

Еще одна вакцина против COVID-19 прошла все клинические исследования

Один из лидеров мировой погони за вакциной завершает III фазу клинических испытаний и намерен обнародовать промежуточные результаты в ноябре. Препарат может быть одобрен для экстренного использования в начале 2021 года.

До конца года Moderna рассчитывает произвести не менее 20 миллионов доз вакцины, а в 2021 году – от 500 миллионов до 1 миллиарда доз. Компания также заявила о подписании соглашения с правительством США и рядом других стран о поставках препарата под руководством Всемирной организации здравоохранения.