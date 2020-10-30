За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей
По показателям смертности от COVID-19 Украина находится на 26 месте в мире. По состоянию 9:30 утра 30 октября о новых летальных случаях сообщили 14 стран – Украина среди них на втором месте.
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 173 смерти среди пациентов с коронавирусом. Больше всего из них в Киеве, а также во Львовской и Одесской областях, сообщает 24 канал.
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О новых летальных случаях сообщили 22 области Украины и столица. Показатели смертности не обновили только в двух областях – Черниговской и Херсонской.
С начала пандемии в стране зарегистрировали 7041 смерть среди больных коронавирусом. Самые высокие показатели во Львовской области – с начала распространения инфекции в области умерло 847 пациентов. Тоже высокие, но несколько ниже показатели в Киеве – в общем там умерло 743 инфицированных.
Смертность от COVID-19 в областях Украины
- Киев – 743;
- Винницкая область – 178;
- Волынская область – 266;
- Днепропетровская область – 349;
- Донецкая область – 97;
- Житомирская область – 249;
- Закарпатская область – 369;
- Запорожская область – 118;
- Ивано-Франковская область – 429;
- Киевская область – 377;
- Кировоградская область – 90;
- Луганская область – 70;
- Львовская область – 847;
- Николаевская область – 158;
- Одесская область – 373;
- Полтавская область – 182;
- Ровненская область – 242;
- Сумская область – 186;
- Тернопольская область – 253;
- Харьковская область – 523;
- Херсонская область – 80;
- Хмельницкая область – 220;
- Черкасская область – 96;
- Черновицкая область – 458;
- Черниговская область – 88.
К слову, 30 октября в Украине сообщили и о рекордном количестве новых больных коронавирусной инфекцией – за сутки инфекцию SARS-Cov-2 обнаружили у 8312 человек. В результате общее количество инфицированных в стране возросло до 378 729.