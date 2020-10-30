По показателям смертности от COVID-19 Украина находится на 26 месте в мире. По состоянию 9:30 утра 30 октября о новых летальных случаях сообщили 14 стран – Украина среди них на втором месте.

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 173 смерти среди пациентов с коронавирусом. Больше всего из них в Киеве, а также во Львовской и Одесской областях, сообщает 24 канал.

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О новых летальных случаях сообщили 22 области Украины и столица. Показатели смертности не обновили только в двух областях – Черниговской и Херсонской.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 7041 смерть среди больных коронавирусом. Самые высокие показатели во Львовской области – с начала распространения инфекции в области умерло 847 пациентов. Тоже высокие, но несколько ниже показатели в Киеве – в общем там умерло 743 инфицированных.

Смертность от COVID-19 в областях Украины

Киев – 743;

Винницкая область – 178;

Волынская область – 266;

Днепропетровская область – 349;

Донецкая область – 97;

Житомирская область – 249;

Закарпатская область – 369;

Запорожская область – 118;

Ивано-Франковская область – 429;

Киевская область – 377;

Кировоградская область – 90;

Луганская область – 70;

Львовская область – 847;

Николаевская область – 158;

Одесская область – 373;

Полтавская область – 182;

Ровненская область – 242;

Сумская область – 186;

Тернопольская область – 253;

Харьковская область – 523;

Херсонская область – 80;

Хмельницкая область – 220;

Черкасская область – 96;

Черновицкая область – 458;

Черниговская область – 88.

К слову, 30 октября в Украине сообщили и о рекордном количестве новых больных коронавирусной инфекцией – за сутки инфекцию SARS-Cov-2 обнаружили у 8312 человек. В результате общее количество инфицированных в стране возросло до 378 729.