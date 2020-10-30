За добу від коронавірусу в Україні померла рекордна кількість людей
За показниками смертності від COVID-19 Україна перебуває на 26 місті у світі. Станом 9:30 ранку 30 жовтня про нові летальні випадки повідомили 14 країн – Україна серед них на другому місці.
За минулу добу в Україні зареєстрували 173 смерті серед пацієнтів з коронавірусом. Найбільше з них у Києві, а також у Львівській та Одеській областях, повідомляє 24 канал.
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Про нові летальні випадки повідомили 22 області України та столиця. Так, показники смертності не оновили лише у двох областях – Чернігівській та Херсонській.
Від початку пандемії в країні зареєстрували 7 041 смерть серед хворих на коронавірус. Найвищі показники у Львівській області – з початку поширення інфекції в області померло 847 пацієнтів. Теж високі, але дещо нижчі показники у Києві – загалом там померло 743 інфікованих.
Смертність від COVID-19 в областях України
- Київ – 743;
- Вінницька область – 178;
- Волинська область – 266;
- Дніпропетровська область – 349;
- Донецька область – 97;
- Житомирська область – 249;
- Закарпатська область – 369;
- Запорізька область – 118;
- Івано-Франківська область – 429;
- Київська область – 377;
- Кіровоградська область – 90;
- Луганська область – 70;
- Львівська область – 847;
- Миколаївська область – 158;
- Одеська область – 373;
- Полтавська область – 182;
- Рівненська область – 242;
- Сумська область – 186;
- Тернопільська область – 253;
- Харківська область – 523;
- Херсонська область – 80;
- Хмельницька область – 220;
- Черкаська область – 96;
- Чернівецька область – 458;
- Чернігівська область – 88.
До слова, 30 жовтня в Україні повідомили й про рекордну кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію – за добу інфекцію SARS-Cov-2 виявили у 8 312 людей. Внаслідок цього загальна кількість інфікованих в країні зросла до 378 729.