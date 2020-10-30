За показниками смертності від COVID-19 Україна перебуває на 26 місті у світі. Станом 9:30 ранку 30 жовтня про нові летальні випадки повідомили 14 країн – Україна серед них на другому місці.

За минулу добу в Україні зареєстрували 173 смерті серед пацієнтів з коронавірусом. Найбільше з них у Києві, а також у Львівській та Одеській областях, повідомляє 24 канал.

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Про нові летальні випадки повідомили 22 області України та столиця. Так, показники смертності не оновили лише у двох областях – Чернігівській та Херсонській.

Від початку пандемії в країні зареєстрували 7 041 смерть серед хворих на коронавірус. Найвищі показники у Львівській області – з початку поширення інфекції в області померло 847 пацієнтів. Теж високі, але дещо нижчі показники у Києві – загалом там померло 743 інфікованих.

Смертність від COVID-19 в областях України

Київ – 743;

743; Вінницька область – 178;

178; Волинська область – 266;

266; Дніпропетровська область – 349;

349; Донецька область – 97;

97; Житомирська область – 249;

249; Закарпатська область – 369;

369; Запорізька область – 118;

118; Івано-Франківська область – 429;

429; Київська область – 377;

377; Кіровоградська область – 90;

90; Луганська область – 70;

70; Львівська область – 847;

847; Миколаївська область – 158;

158; Одеська область – 373;

373; Полтавська область – 182;

182; Рівненська область – 242;

242; Сумська область – 186;

186; Тернопільська область – 253;

253; Харківська область – 523;

523; Херсонська область – 80;

80; Хмельницька область – 220;

220; Черкаська область – 96;

96; Чернівецька область – 458;

458; Чернігівська область – 88.

До слова, 30 жовтня в Україні повідомили й про рекордну кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію – за добу інфекцію SARS-Cov-2 виявили у 8 312 людей. Внаслідок цього загальна кількість інфікованих в країні зросла до 378 729.