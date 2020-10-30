За минулу добу в Україні зафіксували 8 312 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Тож станом на 30 жовтня загальна кількість інфікованих в країні зросла до 378 729.

Згідно з даними РНБО України, 216 662 мешканці країни продовжують боротись з хворобою, повідомляє 24 канал.

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Традиційно під кінець тижня в Україні реєструють рекордний добовий приріст інфікованих. Так, за минулу добу у країні виявили 8 312 нових хворих. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Києві та на Харківщині.

На жаль, Україна побила ще один сумний рекорд – за добовим приростом летальних випадків внаслідок хвороби. Так, за 29 жовтня в країні зафіксували 173 смерті серед пацієнтів з коронавірусом.

Натомість виписали 3 394 людей, оскільки останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 378 729 хворих на коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2. 155 026 пацієнтів вже одужали, але 7 041 хворих померли.

Поширення коронавірусу в областях України 30 жовтня

Вінницька область – 10115 (+216);

Волинська область – 13326 (+237);

Дніпропетровська область – 14655 (+354);

Донецька область – 9643 (+466);

Житомирська область – 13866 (+348);

Закарпатська область – 14158 (+316);

Запорізька область – 9567 (+356);

Івано-Франківська область – 19981 (+385);

Кіровоградська область – 2398 (+90);

Київ – 36768 (+741);

Київська область – 16119 (+339);

Львівська область – 29314 (+425);

Луганська область – 3575 (+93);

Миколаївська область – 7574 (+124);

Одеська область – 24116 (+493);

Полтавська область – 9220 (+290);

Рівненська область – 18857 (+339);

Сумська область – 11508 (+270);

Тернопільська область – 20411 (+300);

Харківська область – 35675 (+659);

Херсонська область – 3800 (+184);

Хмельницька область – 15227 (+521);

Чернівецька область – 21273 (+367);

Черкаська область – 8952 (+217);

Чернігівська область – 8631 (+182).

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