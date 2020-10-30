Вперше в Україні за добу виявили понад 8 тисяч хворих на COVID-19
За минулу добу в Україні зафіксували 8 312 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Тож станом на 30 жовтня загальна кількість інфікованих в країні зросла до 378 729.
Згідно з даними РНБО України, 216 662 мешканці країни продовжують боротись з хворобою, повідомляє 24 канал.
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Традиційно під кінець тижня в Україні реєструють рекордний добовий приріст інфікованих. Так, за минулу добу у країні виявили 8 312 нових хворих. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Києві та на Харківщині.
На жаль, Україна побила ще один сумний рекорд – за добовим приростом летальних випадків внаслідок хвороби. Так, за 29 жовтня в країні зафіксували 173 смерті серед пацієнтів з коронавірусом.
Натомість виписали 3 394 людей, оскільки останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.
Поширення коронавірусу в областях України 30 жовтня
- Вінницька область – 10115 (+216);
- Волинська область – 13326 (+237);
- Дніпропетровська область – 14655 (+354);
- Донецька область – 9643 (+466);
- Житомирська область – 13866 (+348);
- Закарпатська область – 14158 (+316);
- Запорізька область – 9567 (+356);
- Івано-Франківська область – 19981 (+385);
- Кіровоградська область – 2398 (+90);
- Київ – 36768 (+741);
- Київська область – 16119 (+339);
- Львівська область – 29314 (+425);
- Луганська область – 3575 (+93);
- Миколаївська область – 7574 (+124);
- Одеська область – 24116 (+493);
- Полтавська область – 9220 (+290);
- Рівненська область – 18857 (+339);
- Сумська область – 11508 (+270);
- Тернопільська область – 20411 (+300);
- Харківська область – 35675 (+659);
- Херсонська область – 3800 (+184);
- Хмельницька область – 15227 (+521);
- Чернівецька область – 21273 (+367);
- Черкаська область – 8952 (+217);
- Чернігівська область – 8631 (+182).
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