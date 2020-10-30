Впервые в Украине за сутки обнаружили более 8 тысяч больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 312 новых больных коронавирусной инфекцией. Поэтому по состоянию на 30 октября общее количество инфицированных в стране возросло до 378 729.
Согласно данным СНБО Украины, 216 662 жителя страны продолжают бороться с болезнью, сообщает 24 канал.
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