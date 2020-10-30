За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 312 новых больных коронавирусной инфекцией. Поэтому по состоянию на 30 октября общее количество инфицированных в стране возросло до 378 729.

Согласно данным СНБО Украины, 216 662 жителя страны продолжают бороться с болезнью, сообщает 24 канал. К теме Сколько стоит лечение коронавируса: откровенные истории украинцев о борьбе с COVID-19 Новость дополняется...