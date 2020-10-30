У китайському місті Ухань, яке на початку 2020 року стало першоджерелом та епіцентром спалаху коронавірусу COVID-19, пройшов парад, присвячений Геловіну. Не надо піклуючись про соціальну дистанцію, захід відвідало тисячі мешканців.

За минулу добу Китай повідомив про 47 нових випадків інфікування коронавірусом. На фоні низької захворюваності усі китайські міста повернулися до звичного життя, зокрема й Ухань, повідомляє 24 канал.

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Кінотеатри працюють на повну, переповнені ресторани, багатотисячні концерти – у країні про пандемію нагадує лише масковий режим.

Зокрема, 29 жовтня у китайському багатомільйонному місті Ухань пройшов парад на честь Геловіну. Люди обіймалися, не дотримувались соціальної дистанції і іноді грішили відсутністю масок.

Найбільше на параді було медсестер-зомбі. Так, здавалося б, це традиційний геловінський костюм. Втім, цьогоріч він набув дещо іншого сенсу. Тож розваги в Ухані на фоні світової пандемії викликали бурхливу реакцію у соціальних мережах та деяких ЗМІ.



В Ухані відсвяткували Геловін / Фото Getty Images



В Ухані відсвяткували Геловін / Фото Getty Images



В Ухані відсвяткували Геловін / Фото Getty Images



В Ухані відсвяткували Геловін / Фото Getty Images

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