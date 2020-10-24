Північна Корея рекомендує своїм громадянам залишатися вдома через побоювання, що "жовтий пил" з Китаю може принести з собою коронавірус.

Про це пише видання BBC. Після попередження влади на вулицях столиці Пхеньяну було практично порожньо.

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У Північні Кореї переконують, що сезонний потік жовтого пилу у Китаї може вміщувати важкі метали й патогени мікроорганізмів, зокрема віруси.

Оскільки нові коронавірусні інфекції продовжують поширюватися світом, необхідність боротьби з жовтим пилом й ухваленням відповідних заходів стає гострішою,

– зазначають місцеві видання.

Так, людям порекомендували утриматися від занять йогою та виходити на вулицю лише за крайньої потреби.

Також твердження, що COVID-19 нібито може поширитися Кореєю з пустелі Гобі за 1900 км, не підтверджується, адже дистанція, на яку поширюється COVID-19, становить два метри. Крім того, наразі зв'язку між сезонним потоком жовтого пилу і коронавірусу немає.