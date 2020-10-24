В Україні станом на 24 жовтня 61% ліжок, відведених для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, вже зайнято.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу у суботу, 24 жовтня, пише 24 канал.

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Сьогодні на ранок із загальної кількості ліжок по країні зайнято близько 61%,

– заявив Степанов.

За ловами глави МОЗ, ця цифра включає пацієнтів, у яких підтверджено коронавірус і які мають важкий перебіг хвороби й перебувають у лікарнях.

Крім того, за останню минулу було госпіталізовано 1058 людей. Також в Україні виявили 7 014 нових хворих. Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у м.Києві (560), у Харківській (520), Житомирській (484), Львівській (469) та Хмельницькій (450) областях.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 337 410 хворих на коронавірус, 6 289 з яких померли. Натомість одужали 139 755 пацієнтів. Станом на 23 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 191 366 людей.