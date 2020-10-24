В Украине по состоянию на 24 октября 61% коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, уже занят.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в субботу, 24 октября, пишет 24 канал.

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Сегодня на утро из общего количества коек по стране занято около 61%,

– заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, эта цифра включает пациентов, у которых подтвержден коронавирус и которые имеют тяжелое течение болезни и находятся в больницах.

Кроме того, за последние сутки было госпитализировано 1058 человек. Также в Украине обнаружили 7 014 новых больных. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в г. Киеве (560), в Харьковской (520), Житомирской (484), Львовской (469) и Хмельницкой (450) областях.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 337 410 больных коронавирусом, 6 289 из которых умерли. Зато выздоровели 139 755 пациентов. По состоянию на 23 октября от COVID-19 продолжают лечиться 191 366 человек.