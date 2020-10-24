В Украине за сутки обнаружили 7 014 новых больных COVID-19: статистика
В общем с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине зафиксировали 337 410 случаев заражения.
Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.
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За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 125 пациентов. Общее количество жертв COVID-19 в Украине возросло до 6 289.
2 177 человек выздоровели за предыдущие сутки, всего 139 755 пациентов преодолели инфекцию и получили отрицательный результат.
В целом в Украине подтвердили 337 410 случаев заражения, сейчас болеют 191 366 человек.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 33 695 (+560)
- Харьковская область – 32 112 (+520)
- Львовская область – 26 868 (+469)
- Одесская область – 21 491 (+363)
- Черновицкая область – 19 116 (+305)
- Тернопольская область – 18 849 (+236)
- Ивано-Франковская область – 17 984 (+279)
- Ровненская область – 17 257 (+272)
- Киевская область – 14 247 (+289)
- Хмельницкая область – 12 863 (+450)
- Закарпатская область – 12 801 (+260)
- Днепропетровская область – 12 685 (+305)
- Волынская область – 12 009 (+217)
- Житомирская область – 11 748 (+484)
- Сумская область – 10 112 (+224)
- Винницкая область – 9 081 (+158)
- Донецкая область – 8 410 (+250)
- Черкасская область – 7 921 (+217)
- Запорожская область – 7 792 (+297)
- Черниговская область – 7 786 (+204)
- Полтавская область – 7 694 (+162)
- Николаевская область – 6 790 (+188)
- Луганская область – 3 083 (+98)
- Херсонская область – 3 061 (+110)
- Кировоградская область – 1 955 (+97)
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