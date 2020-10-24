В общем с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине зафиксировали 337 410 случаев заражения.

Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.

Читайте также Новости о коронавирусе 23 октября: рекорд в Украине, обновили зоны карантина, локдаун в Польше

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 125 пациентов. Общее количество жертв COVID-19 в Украине возросло до 6 289.

2 177 человек выздоровели за предыдущие сутки, всего 139 755 пациентов преодолели инфекцию и получили отрицательный результат.

В целом в Украине подтвердили 337 410 случаев заражения, сейчас болеют 191 366 человек.

Статистика распространения коронавируса в областях