В України за добу виявили 7 014 нових хворих на COVID-19: статистика
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Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні зафіксували 337 410 випадків зараження.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.
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За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 125 пацієнтів. Загальна кількість жертв COVID-19 в Україні зросла до 6 289.
2 177 осіб одужали за попередню добу, всього 139 755 пацієнтів подолали інфекцію і отримали негативний результат.
Загалом в Україні підтвердили 337 410 випадків зараження, нині хворіють 191 366 осіб.
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