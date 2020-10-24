Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні зафіксували 337 410 випадків зараження.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.

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За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 125 пацієнтів. Загальна кількість жертв COVID-19 в Україні зросла до 6 289.

2 177 осіб одужали за попередню добу, всього 139 755 пацієнтів подолали інфекцію і отримали негативний результат.

Загалом в Україні підтвердили 337 410 випадків зараження, нині хворіють 191 366 осіб.

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