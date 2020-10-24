Северная Корея рекомендует своим гражданам оставаться дома из-за опасений, что "желтая пыль" из Китая может принести с собой коронавирус.

Об этом пишет издание BBC. После предупреждения властей на улицах столицы Пхеньяна было практически пусто.

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В Северной Корее утверждают, что сезонный поток желтой пыли в Китае может содержать тяжелые металлы и патогены микроорганизмов, в частности вирусы.

Поскольку новые коронавирусные инфекции продолжают распространяться по миру, необходимость борьбы с желтой пылью и принятием соответствующих мер становится острее,

– отмечают местные издания.

Так, людям порекомендовали воздержаться от занятий йогой и выходить на улицу только при крайней необходимости.

Также утверждение, что COVID-19 якобы может распространиться по Корее из пустыни Гоби за 1900 км, не подтверждается, ведь дистанция, на которую распространяется COVID-19, составляет два метра. Кроме того, сейчас связи между сезонным потоком желтой пыли и коронавирусом нет.