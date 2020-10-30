Медсестры-зомби и летучие мыши: в Ухане, где зародился COVID-19, празднуют Хэллоуин – фото
В китайском городе Ухань, который в начале 2020 года стало первоисточником и эпицентром вспышки коронавируса COVID-19, прошел парад, посвященный Хеллоуину. Не надо заботиться о социальной дистанции, мероприятие посетило тысячи жителей.
За минувшие сутки Китай сообщил о 47 новых случаев инфицирования коронавирусом. На фоне низкой заболеваемости все китайские города вернулись к привычной жизни, в том числе и Ухань, сообщает 24 канал.
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Кинотеатры работают на полную, переполненные рестораны, многотысячные концерты – в стране о пандемии напоминает лишь масочный режим.
В частности, 29 октября в китайском многомиллионном городе Ухань прошел парад в честь Хэллоуина. Люди обнимались, не соблюдали социальную дистанцию и иногда грешили отсутствием масок.
Больше всего на параде было медсестер-зомби. Да, казалось бы, это традиционный хэллоуинский костюм. Впрочем, в этом году он приобрел несколько иной смысл. Поэтому развлечения в Ухане на фоне мировой пандемии вызвали бурную реакцию в социальных сетях и некоторых СМИ.
В Ухані відсвяткували Геловін / Фото Getty Images
В Ухані відсвяткували Геловін / Фото Getty Images
В Ухане отпраздновали Хэллоуин / Фото Getty Images
В Ухане отпраздновали Хэллоуин / Фото Getty Images
Начало COVID-19: краткая хронология
- 31 декабря власти Китая известила ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Зато разные источники утверждают, что первых больных фиксировали еще в начале месяца.
- Из-за сложной эпидемию 22 февраля власти Китая заблокировали город Ухань, а 24 февраля все смежные с ним районы.
- В конце этого же месяца ВОЗ предоставила эпидемии COVID-19 статус чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение.
- Уже 11 марта коронавирус получил статус пандемии.
- Основным источником инфекции считают местный рыбный и животный рынок города Ухань.
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