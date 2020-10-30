В китайском городе Ухань, который в начале 2020 года стало первоисточником и эпицентром вспышки коронавируса COVID-19, прошел парад, посвященный Хеллоуину. Не надо заботиться о социальной дистанции, мероприятие посетило тысячи жителей.

За минувшие сутки Китай сообщил о 47 новых случаев инфицирования коронавирусом. На фоне низкой заболеваемости все китайские города вернулись к привычной жизни, в том числе и Ухань, сообщает 24 канал.

К теме Северная Корея пугает граждан "желтой пылью из Китая" с коронавирусом

Кинотеатры работают на полную, переполненные рестораны, многотысячные концерты – в стране о пандемии напоминает лишь масочный режим.

В частности, 29 октября в китайском многомиллионном городе Ухань прошел парад в честь Хэллоуина. Люди обнимались, не соблюдали социальную дистанцию и иногда грешили отсутствием масок.

Больше всего на параде было медсестер-зомби. Да, казалось бы, это традиционный хэллоуинский костюм. Впрочем, в этом году он приобрел несколько иной смысл. Поэтому развлечения в Ухане на фоне мировой пандемии вызвали бурную реакцию в социальных сетях и некоторых СМИ.



В Ухані відсвяткували Геловін / Фото Getty Images



В Ухані відсвяткували Геловін / Фото Getty Images



В Ухане отпраздновали Хэллоуин / Фото Getty Images​



В Ухане отпраздновали Хэллоуин / Фото Getty Images

Начало COVID-19: краткая хронология