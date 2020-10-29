В Испании продлили карантин до мая 2021 года из-за COVID-19
В Испании продлили действие ограничительных мер до 9 мая 2021 года из-за коронавирусной инфекции.
Соответствующее решение принял Конгресс депутатов во время заседания в четверг, 29 октября. Однако меры могут ослабить и раньше.
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Премьер-министр страны Педро Санчес должен отчитываться об эпидситуации каждые два месяца. Чрезвычайное положение начнет действовать с полуночи 9 ноября, однако через четыре месяца правительство сможет его пересмотреть.
Введение чрезвычайного положения позволит местным властям ограничить передвижение людей. К примеру, вводить комендантский час и закрывать границы, исходя из эпидемической ситуации.
Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились почти 44 миллиона человек, из них почти 30 миллионов уже выздоровели, но, к сожалению, 1 174 957 больных умерли.
За прошедший день выявлено 504 419 новых инфицированных – это рекорд по суточному приросту с начала пандемии.