В Испании продлили действие ограничительных мер до 9 мая 2021 года из-за коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение принял Конгресс депутатов во время заседания в четверг, 29 октября. Однако меры могут ослабить и раньше.

Читайте также Нашли орган, который играет ключевую роль в распространении коронавируса

Премьер-министр страны Педро Санчес должен отчитываться об эпидситуации каждые два месяца. Чрезвычайное положение начнет действовать с полуночи 9 ноября, однако через четыре месяца правительство сможет его пересмотреть.

Введение чрезвычайного положения позволит местным властям ограничить передвижение людей. К примеру, вводить комендантский час и закрывать границы, исходя из эпидемической ситуации.

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились почти 44 миллиона человек, из них почти 30 миллионов уже выздоровели, но, к сожалению, 1 174 957 больных умерли.

За прошедший день выявлено 504 419 новых инфицированных – это рекорд по суточному приросту с начала пандемии.

С начала эпидемии в Испании выявили 1 136 503 случая заражения, 35 466 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. 150 тысяч человек выздоровели.