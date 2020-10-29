В Іспанії продовжили карантин до травня 2021 року через COVID-19
В Іспанії продовжили дію обмежувальних заходів до 9 травня 2021 року через коронавірусну інфекцію.
Відповідне рішення ухвалив Конгрес депутатів під час засідання у четвер, 29 жовтня. Однак заходи можуть послабити і раніше.
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Прем’єр-міністр країни Педро Санчес має звітувати про епідситуацію кожні два місяці. Надзвичайний стан почне діяти з опівночі 9 листопада, однак через чотири місяці уряд зможе його переглянути.
Введення надзвичайного стану дозволить місцевій владі обмежити пересування людей. До прикладу, вводити комендантську годину і закривати кордони, виходячи з епідемічної ситуації.
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися майже 44 мільйони людей, з них майже 30 мільйонів уже одужали, але, на жаль, 1 174 957 хворих померли.
За минулий день виявлено 504 419 нових інфікованих – це рекорд за добовим приростом з початку пандемії.