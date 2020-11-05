В РФ від учора захворіли 19 404 людей. Вже другу добу поспіль в Росії добовий приріст хворих перевищує 19 тисяч.

Днем раніше зафіксували рекордні 19 768 випадків захворювання за добу. Про це повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише Meduza.

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Найбільше хворих за добу виявили у:

Москві +5255;

Петербурзі +1093;

Московській +588 і Нижньогородській +422 областях.

Загальна кількість інфікованих в РФ досягла 1 712 858 людей.

За добу від інфекції померли 292 пацієнти, всього з початку епідемії не змогли побороти хворобу 29 509 людей. Натомість одужали в цілому 1 279 169 мешканці Російської Федерації.

Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих

Нагадаємо, що 28 листопада російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.

А кілька іноземних інформаційних агенцій повідомляють, що статистика смертності від коронавірусу в Росії занижена.