4 листопада у світі за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19. Зареєстрували 9063 летальних випадків унаслідок ускладненого перебігу коронавірусної хвороби.

Раніше найбільше число смертей було зареєстровано 1 жовтня, тоді за добу від коронавірусної інфекції померло 8831 людина. Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає 24 канал.

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Рекордні поширення захворюваності

Також 4 листопада у світі за добу виявили майже рекордну кількість випадків зараження коронавірусом — 570 934.

Зокрема, 289 748 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 9850 зараження.

Ситуація з COVID-19 у світі

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Великобританія, Іспанія та Україна, яка займає 10 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 14-му місці.

Лідерами з загальної кількості виявлених випадків інфікування SARS-CoV-2 є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 9 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 21-му місці.

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У США вперше понад 100 тисяч інфікованих за добу

У США наразі найгірша ситуація з поширенням коронавірусної хвороби – всього за добу виявили 104 тисячі нових випадків інфікування. Найбільший приріст захворюваності зареєстрували у штатах Середнього Заходу – Коннектикуті, Айові, Мейні, Мічигані, Міннесоті, Небрасці та Північній Дакоті.