4 ноября в мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19. Зарегистрировали 9063 летальных случаев вследствие осложненного течения коронавирусной болезни.

Ранее наибольшее число смертей было зарегистрировано 1 октября, тогда за сутки от коронавирусной инфекции умерли 8831 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает 24 канал.

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Рекордные распространения заболеваемости

Также 4 ноября в мире за сутки выявили почти рекордное количество случаев заражения коронавирусом — 570 934.

В частности, 289 748 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали рекордные 9850 заражений.

Ситуация с COVID-19 в мире

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Франция, Италия, Великобритания, Испания и Украина, которая занимает 10 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте.

Лидерами из общего количества выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 являются Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 9 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 21-м месте.

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В США впервые более 100000 инфицированных в сутки



В США сейчас худшая ситуация с распространением коронавирусной болезни – 104 тысячи новых случаев инфицирования. Наибольший прирост заболеваемости зарегистрировали в штатах Среднего Запада – Коннектикуте, Айове, штате мэн, Мичигане, Миннесоте, Небраске и Северной Дакоте.

Всего по состоянию на утро 5 ноября в мире зафиксировали 48 миллионов случаев заражения коронавирусом. Смогли побороть болезнь 34 миллиона человек, однако 1 230 753 больных умерли от осложнений.