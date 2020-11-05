20 тысяч инфицированных за сутки: в России ухудшилась ситуация с COVID-19
В РФ за минувшие сутки заболели 19 404 человека. Уже вторые сутки подряд в России суточный прирост больных превышает 19 тысяч.
Днем ранее зафиксировали рекордные 19 768 случаев заболевания за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет Meduza.
Читайте также В мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19
Больше всего больных за сутки обнаружили в:
- Москве +5255;
- Петербурге +1093;
- Московской +588 и Нижегородской +422 областях.
За сутки от инфекции умерли 292 пациента, всего с начала эпидемии не смогли побороть болезнь 29 509 человек. Зато выздоровели в общей сложности 1 279 169 жителей Российской Федерации.
Россия находится на 4 месте в мире по числу заболевших
Напомним, что 28 ноября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
А несколько иностранных информационных агентств сообщают, что статистика смертности от коронавирус в России занижена.
Поделиться новостью