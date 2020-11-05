В РФ за минувшие сутки заболели 19 404 человека. Уже вторые сутки подряд в России суточный прирост больных превышает 19 тысяч.

Днем ранее зафиксировали рекордные 19 768 случаев заболевания за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет Meduza.

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Больше всего больных за сутки обнаружили в:

Москве +5255;

Петербурге +1093;

Московской +588 и Нижегородской +422 областях.

Общее число инфицированных в РФ достигло 1 712 858 человек.

За сутки от инфекции умерли 292 пациента, всего с начала эпидемии не смогли побороть болезнь 29 509 человек. Зато выздоровели в общей сложности 1 279 169 жителей Российской Федерации.

Россия находится на 4 месте в мире по числу заболевших

Напомним, что 28 ноября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.

А несколько иностранных информационных агентств сообщают, что статистика смертности от коронавирус в России занижена.