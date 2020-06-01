Згідно з новим дослідженням жодна з мутацій коронавірусу SARS-CoV-2, які нині описані, не збільшує його проникність.

Аналіз вірусних геномів від більш ніж 15 000 пацієнтів з COVID-19 з 75 країн опублікували на BioRxiv і чекає рецензування.

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Результати засновані на рецензованому дослідженні, опублікованому в Infection, Genetics and Evolution, яке характеризувало патерни різноманітності, що виникають в геномі коронавірусу SARS-CoV-2.

Мутація коронавірусу

Дослідники не знайшли доказів того, що будь-які з поширених мутацій збільшують здатність коронавірусу до передачі. Замість цього вони виявили, що деякі поширені мутації нейтральні, але більшість з них надають помірне шкідливий вплив на вірус.



Мутація коронавірусу не робить його небезпечнішим / Фото unsplash.com

Ми використовували нову методику, щоб визначити, чи дійсно вірус з новою мутацією передається з більшою швидкістю, і виявили, що жодна з можливих мутацій не приносить користь вірусу. Можна очікувати, що він буде мутувати й ставати все більш поширеним в людській популяції, але це не обов'язково означає, що нові лінії стануть більш заразними або шкідливими,

– заявив провідний автор, професор Франсуа Балу (UCL Genetics Institute).