Согласно новому исследованию, ни одна из мутаций коронавируса SARS-CoV-2, которые сейчас описаны, не увеличивает его проницаемость.

Анализ вирусных геномов от более чем 15 тысяч пациентов с коронавирусом COVID-19 из 75 стран опубликован на BioRxiv и ждет рецензирования.

Также по теме: Какая группа населения наиболее легкомысленно относится к коронавирусу

Результаты основаны на рецензируемом исследовании, опубликованном в Infection, Genetics and Evolution, которое характеризовало паттерны разнообразия, возникающего в геноме коронавируса SARS-CoV-2.

Мутация коронавируса

Исследователи не нашли доказательств того, что какие-либо из распространенных мутаций увеличивают способность коронавируса к передаче. Вместо этого они обнаружили, что некоторые распространенные мутации нейтральные, но большинство из них оказывает умеренное вредное воздействие на вирус.



Мутация коронавируса не делает его более опасным / Фото unsplash.com

Мы использовали новую методику, чтобы определить, действительно ли вирус с новой мутацией передается с большей скоростью, и обнаружили, что ни одна из возможных мутаций не приносит пользу вирусу. Можно ожидать, что он будет мутировать и становиться все более распространенным в человеческой популяции, но это не обязательно означает, что новые линии станут более заразными или вредными,

– заявил ведущий автор, профессор Франсуа Балу (UCL Genetics Institute).