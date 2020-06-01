Пожилые мужчины подвергаются большему риску заражения COVID-19. Потому что они наиболее легкомысленно относятся к заболеванию.

Это вызывает беспокойство, поскольку пожилые мужчины подвержены риску тяжелых или смертельных случаев COVID-19, пишет Journals of Gerontology.

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Данные CDC показывают, что уровень летальности от коронавируса увеличивается с возрастом, и мужчины подвергаются большему риску, чем женщины.

Как проходило исследование

Чтобы проверить уровни тревожности и защитного поведения, ученые провели онлайн-опрос, оценивающий восприятие COVID-19 и изменение поведения.



Женщины и молодые люди больше заботятся о своем здоровье / unsplash.com

Пожилые люди проявляют меньше негативных эмоций в повседневной жизни. И меньше беспокойства и симптомов ПТСР после стихийных бедствий и террористических атак. В нормальных обстоятельствах не беспокоиться – это хорошо.

Повседневная жизнь будет счастливее, если мы будем меньше беспокоиться. Однако в том, что касается COVID-19, мы ожидаем, что меньшее количество тревоги приведет к меньшему количеству защитных мер,

– считают ученые.

Пожилых мужчин не пугает коронавирус

По сравнению с другими участниками, пожилые мужчины меньше беспокоились из-за коронавируса и меньше изменили свое поведение. Они меньше носят маску, не перестали трогать лицо и не покупали дополнительные запасы пищи.

Исследователи считают, что важно попытаться вызвать беспокойство у них. Мужчины должны понять все риски, которые возникли из-за пандемии.