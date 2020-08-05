COVID-19 може нікуди не зникнути. На думку експертів, недуга стала занадто розповсюдженою та заразною. Якщо пандемія завершиться, то коронавірус все одно продовжить циркулювати.

Вакцина може лише пригальмувати вірус

На підтвердження цієї версії дослідники наводять факти про повторні спалахи в країнах, які вже майже подолали епідемію. Про це повідомляє The Atlantic.

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Навіть поява вакцини, пише видання, зможе пригальмувати поширення хвороби, проте навряд зможе її витіснити. Фахівці наголошують, вакцини існують проти десятків людських вірусів, проте повністю зникла лише віспа.

Зверніть увагу! Найближчий до сучасного вірусу коронавірус SARS циркулював у 2002 році. Тоді інфікувались близько 8 тисяч осіб. Проте вірус зупинили у 2004 році через ізоляцію та відстеження контактних хворих.

Але між SARS і SARS-CoV-2 існує суттєва різниця: новий коронавірус поширюється легше й у багатьох випадках переноситься без симптомів,

– пише The Atlantic.

Вчені змоделювали траєкторії поширення вірусу

Дослідник інфекційних захворювань з Гарвардського університету Йонатан Град змоделював кілька можливих траєкторій поширення коронавірусу:

Якщо імунітет буде існувати кілька місяців, тоді після пандемії кожного року будуть спалахи, проте невеликі.

Якщо ж імунітет буде існувати два роки, тоді спалахи будуть виникати через рік.

Чим швидше зникає імунітет, тим важче винищувати вірус,

– зазначив дослідник.

Таким чином, потрібно враховувати і необхідність вакцинації. Можливо, її доведеться щороку оновлювати – так само, як у ситуації з грипом.

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Коронавірус поширюється серед тварин

Ще одна небезпека – здатність COVID-19 поширюватись серед тварин. Від них інфекція може знову потрапити до людей.

Позитивний сценарій, який прогнозують вчені: вірус може стати черговим сезонним грипом. Недуга буде провокувати ускладнення, проте у виняткових випадках.



Які симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу