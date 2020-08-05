COVID-19 может никуда не исчезнуть. По мнению экспертов, болезнь стала слишком распространенной и заразной. Если пандемия завершится, то коронавирус все равно продолжит циркулировать.

Вакцина может только притормозить вирус

В подтверждение этой версии исследователи приводят факты о повторных вспышках в странах, которые уже почти преодолели эпидемию. Об этом сообщает The Atlantic.

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Даже появление вакцины, пишет издание, сможет притормозить распространение болезни, однако вряд ли сможет ее вытеснить. Специалисты отмечают, вакцины существуют против десятков человеческих вирусов, однако полностью исчезла только оспа.

Обратите внимание! Ближайший к современному вирусу коронавирус SARS циркулировал в 2002 году. Тогда заразились около 8 тысяч человек. Однако вирус остановили в 2004 году через изоляцию и отслеживание контактных больных.

Но между SARS и SARS-CoV-2 существует существенная разница: новый коронавирус распространяется легче и во многих случаях переносится без симптомов,

– пишет The Atlantic.

Ученые смоделировали траектории распространения вируса

Исследователь инфекционных заболеваний из Гарвардского университета Джонатан Град смоделировал несколько возможных траекторий распространения коронавируса:

Если иммунитет будет существовать несколько месяцев, тогда после пандемии ежегодно будут вспышки, однако небольшие.

Если же иммунитет будет существовать два года, тогда вспышки будут возникать через год.

Чем быстрее исчезает иммунитет, тем труднее истреблять вирус,

– отметил исследователь.

Таким образом, нужно учитывать и необходимость вакцинации. Возможно, ее придется ежегодно обновлять – так же, как в ситуации с гриппом.

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Коронавирус распространяется среди животных

Еще одна опасность – способность COVID-19 распространяться среди животных. От них инфекция может снова попасть к людям.

Позитивный сценарий, который прогнозируют ученые: вирус может стать очередным сезонным гриппом. Болезнь будет провоцировать осложнения, однако в исключительных случаях.



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