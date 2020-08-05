В Китае начались клинические испытания на добровольцах вакцины против COVID-19, разработанной совместно с ФРГ.

Об этом пишет издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявления фармацевтических компаний.

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В испытаниях вакцины, которую разработали сотрудники китайской компании Fosun Pharma и немецкой фармацевтической группы BioNTech, принимают участие 144 человека.

Как будет проходить исследование

Добровольцы получат по две дозы вакцины с перерывом в 21 день. При этом 72 человека уже получили первую дозу.

Сначала вакцину испытают на людях в возрасте 18-55 лет, потом на более пожилых людях.

Что известно о вакцине

Китайская компания Fosun Pharma и немецкая BioNTech разрабатывают вакцину, которая называется BNT162b1.

Также BioNTech с американской компанией Pfizer разрабатывают вакцину под названием BNT162b2.

По состоянию на 5 августа в мире работают над около 200 вакцин против коронавируса. Около 20 из них уже проходят клинические испытания на добровольцах.