У Китаї розпочалися клінічні випробування на добровольцях вакцини проти COVID-19, розробленої спільно з ФРН.

Про це пише видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяви фармацевтичних компаній.

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У випробуваннях вакцини, яку розробили співробітники китайської компанії Fosun Pharma і німецької фармацевтичної групи BioNTech, беруть участь 144 людини.

Як буде проходити дослідження

Добровольці отримають по дві дози вакцини з перервою у 21 день. При цьому 72 людини вже отримали першу дозу.

Спочатку вакцину випробують на людях у віці 18-55 років, потім на більш літніх людях.

Що відомо про вакцину

Китайська компанія Fosun Pharma і німецька BioNTech розробляють вакцину, яка називається BNT162b1.

Також BioNTech з американською компанією Pfizer розробляють вакцину під назвою BNT162b2.

Станом на 5 серпня у світі працюють над близько 200 вакцин проти коронавірусу. Близько 20 з них вже проходять клінічні випробування на добровольцях.